A pesar de haber conducido al Decano a ganar la Copa Libertadores de la categoría, Felipe Salinas transparentó que el DT interino de la selección chilena, que en realidad es el jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas, nunca ha conversado con él.

A pesar de que Wanderers Sub 20 se consagró campeón de la Copa Libertadores y eso les dio el boleto para disputar la Intercontinental ante el Real Madrid, el director técnico del equipo caturro no ha tenido ningún contacto con Nicolás Córdova.

Por estos días, Felipe Salinas todavía digiere la experiencia de haber dirigido en el estadio Santiago Bernabéu con más de 50 mil personas en la tribuna. Reconoce que quizá se equivocó en sacar tan temprano a Christian Silva, autor del gol que significó el transitorio empate.

Pero a la vez admite que el mismo atacante le hizo una señal de dolor en el pie. “Estoy más grande y puedo aprender más en liderazgo, manejo de situaciones, toma rápida de decisiones. En este tipo de partidos tan complejos uno va creciendo en ese sentido. Y tiene más tranquilidad para dirigir en tanta tensión”, reconoció Salinas en una conversación con Todos Somos Técnicos.

Christian Silva fue sustituido en los 65 minutos. En su lugar ingresó Denilson San Martín. (AFP7/Photosport).

Casi al final de la entrevista, donde también participó el talentoso volante ofensivo Cristóbal Ponce, Salinas recibió una consulta respecto de la relación con Córdova. Nada sorpresivo, pues además del DT interino en la Roja, él es formalmente el jefe técnico de las Selecciones Juveniles Masculinas de Chile.

“La verdad, nunca he recibido un llamado de Nico. En ningún momento, no he tenido nunca un diálogo. No podría decir otra cosa, tampoco quiero mentir”, manifestó Salinas sin saber por qué Córdova ni siquiera lo ha telefoneado una sola vez.

Nicolás Córdova afina detalles para dirigir a Chile en tres amistosos que se jugarán en Norteamérica. (Joshua Devenie/Photosport).

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Felipe Salinas sabe que Wanderers Sub 20 encumbró el fútbol chileno a nivel continental y estuvo a punto de hacerlo en el plano mundial, aunque eso no bastó para llamar la atención de Nicolás Córdova. “Esperé hablar con él, pero no hay interés de su parte”, lanzó el entrenador de los Caturros.

“O está muy ocupado con los procesos de selección. Pero yo no he tenido diálogo directo con él”, agregó el otrora defensor central de San Luis de Quillota, Unión La Calera y Everton de Viña del Mar, entre otros clubes. Eso sí, transparentó cómo hizo la institución porteña para no tener citados juveniles para poder afrontar con plantel completo el duelo frente al Real Madrid.

Nicolás Córdova da indicaciones para afrontar la triple fecha FIFA en la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

Algo en lo que Salinas no tuvo mucho que ver. “El club hizo una negociación internamente y ellos fueron respetuosos de no nominar a los jugadores que teníamos para la final de la Intercontinental. Si bien estaban en el proceso de la Primera B con una agenda muy fuerte antes de viajar, los liberaron”, dijo el estratego.

Felipe Salinas intenta levantar a sus pupilos tras la caída vs Real Madrid. (AFP7/Photosport).

“Pero fue gestión del club más que mía. Yo no tengo comunicación directa ni indirecta con Nicolás Córdova”, cerró Felipe Salinas, siempre en esta entrevista que le concedió al panel de Todos Somos Técnicos, el programa estrella de TNT Sports. Una cueca en pelotas la gestión…

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