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Santiago Wanderers

DT de Wanderers revela trampa de Real Madrid en Intercontinental: “Esta es muy vieja”

Felipe Salinas aseguró que a su equipo les hicieron un "largo tour" por el museo del cuadro merengue para desgastar a los futbolistas. Además de ratificar la difícil comunicación con el nefasto árbitro polaco.

Por Alfonso Zúñiga

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La acusación de Felipe Salinas, DT de Wanderers Sub 20 tras Copa Intercontinental.
© PhotosportLa acusación de Felipe Salinas, DT de Wanderers Sub 20 tras Copa Intercontinental.

No sólo fue el pésimo arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak el que perjudicó gravemente a Santiago Wanderers en la definición de la Copa Intercontinental Sub 20. Pues su técnico Felipe Salinas reveló una trampa que les hizo el local Real Madrid.

Fue en entrevista con Todos Somos Técnicos del canal TNT Sports donde el estratega aseguró que el cuadro merengue hizo todo lo posible para desgastar físicamente a sus jugadores en la previa al duelo en el Estadio Santiago Bernabéu.

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“Después de reconocer el estadio, nos llevaron al museo en donde nos hicieron caminar más de una hora por todo el estadio, subiendo escaleras, bajando. De hecho, en un momento yo le digo al chico (guía), le digo: ‘¿Hasta cuándo nos tienes caminando? Esta… esta es muy vieja’“, afirmó el estratega caturro.

El técnico de Wanderers no quedó allí en su denuncia y agregó que “yo le dijo ‘corta el tour si ya no hay nada más que ver’ y él me decía ‘no, no, si falta poco, falta poco’. Fue muy complejo que llegáramos diez puntos desde lo físico, que es lo que prioriza un poco este equipo”.

Además, Felipe Salinas indicó entre los factores de la derrota “el cúmulo de emociones, el cúmulo de sensaciones, el viaje, la cantidad de actividades que tuviste, el no poder comunicarte con el árbitro porque ni siquiera hablaba inglés, de repente hablaban polaco, en alemán… no sabíamos qué mímica hacerle para que nos entendiera de que nos cobrara una”.

Para finalizar, el DT de Wanderers indica que “como experiencia es tremenda. Jugar ahí es tremendo, la primera impresión de haber entrado a ese estadio el día antes para todos fue ponernos los pelos de gallina porque es una experiencia única. Pero siento que pudimos haber competido de mejor manera atajando ciertos detalles que se nos pasaron“.

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En síntesis

  • Felipe Salinas denunció una trampa del Real Madrid previa a la final.
  • El DT de Wanderers acusó que los hicieron caminar una hora por su museo para desgastarlos.
  • Pese a los problemas con el árbitro polaco, el técnico valoró la histórica experiencia.
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