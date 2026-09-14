En conversación con RedGol previo al viaje a Madrid, el técnico Felipe Salinas valoró el apretón futbolístico ante el líder de Primera y espera que su equipo vuelva a hacer historia.

Con el deseo de hacer historia a tope, el equipo Sub 20 de Santiago Wanderers disputó su último partido amistoso previo a disputar la Copa Intercontinental este sábado en España ante Real Madrid, donde visitaron a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Si bien los caturros estuvieron en ventaja por 2-0, con goles de Vicente Vargas e Ignacio Flores, el Cacique dio vuelta el marcador y venció por 4-2, con tantos de Javier Correa, Marcos Bolados (x2) y el canterano Gedeon Díaz.

Tras este fuerte apretón previo a la Intercontinental, el técnico de Wanderers, Felipe Salinas, atendió el llamado de RedGol para contar su parecer del duelo ante Colo Colo y las expectativas que tienen con miras al duelo ante los merengues en el Estadio Santiago Bernabéu.

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DT de Wanderers y el amistoso contra Colo Colo

“Veo bien al equipo, están muy enteros en ese sentido. Hoy se vio una muy buena práctica, sobre todo el primer bloque que hicimos con el equipo que tenemos pensado para que dispute esta final, lo hizo muy bien, con mucha intensidad, mucho orden, o sea todo lo que estábamos buscando“, expresó Salinas.

Sobre la conclusión que saca del duelo con Colo Colo, el DT de Wanderers afirmó que “nos dejó mucha ilusión y esperanza el nivel competitivo que están mostrando, pero como te digo, queda lo más importante, queda el último pasito que ya está muy próximo a llegar”.

Una preocupación del estratega porteño es el estado físico de sus futbolistas. Al respecto, comentó que “hemos tenido mucho cuidado también, mucho checklist en cuanto a las cargas, a cómo se han sentido ellos. Cualquier dolencia tratamos de evitar fatigarlos y cargarlos más. Creo que el trabajo que ha hecho el equipo ha sido muy bueno estos días y el equipo va completo“.

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La ilusión de Salinas y los hinchas “caturros”

Para este desafío, el plantel de Wanderers no estará sólo. Se agotaron en una hora las dos mil entradas dispuestas por la organización de la Copa Intercontinental, una situación que ilusiona al técnico y que es consciente de que no será duradera.

“Hemos visto que ya la gente, la mayor parte, ya viajó. Hay mucha gente que está allá. En las redes también salió que va a haber mucha gente apoyándonos ahí cerca del hotel, banderazo y todo eso que acostumbra la hinchada de Wanderers. La efervescencia que ha levantado este partido creo que es algo único y hay que disfrutarlo, porque pasa muy rápido todo”, finalizó Salinas.

Además, el técnico confirmó que el vuelo rumbo a Madrid lo abordarán este martes 15 de septiembre desde el Aeropuerto de Santiago, pues saldrá de suelo nacional a las 23:20 horas.

¿Cuándo es el encuentro?

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputará este sábado 19 de septiembre desde las 07:30 horas (de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu.

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En síntesis