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Fútbol chileno

Cristóbal Campos retoma sus entrenamientos para el regreso al fútbol: “Después de tres meses”

El meta se enfoca en su desafío de vida personal, con un foco en su regreso al fútbol con un duro entrenamiento.

Por Cristián Fajardo C.

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Cristóbal Campos vuelve a los entrenamientos con el fútbol en la mira.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTCristóbal Campos vuelve a los entrenamientos con el fútbol en la mira.

Una vez más Cristóbal Campos demuestra que no baja los brazos con la idea de volver al fútbol profesional, por lo que esta jornada retomó sus entrenamientos para ponerse apunto.

De la mano del preparador de arqueros Jorge Castro, el formado en Universidad de Chile mostró en sus plataformas digitales sus entrenamientos, con un mensaje que invita soñar: “Y un día volvimos”.

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Cristóbal Campos vuelve a las canchas

Fueron tres largos meses que pasaron para que Cristóbal Campos retome sus entrenamientos en la cancha, lo que mostró en sus redes sociales con un particular video.

En las imágenes se puede ver en la práctica en la meta, realizando trabajo físico y con balón, demostrando que sigue con condiciones y con el sueño intacto de regresar al fútbol.

“Dios sabe cuanto amo y me apasiona esto, así ha sido toda mi vida y seguirá hasta que él lo decida”, explicó en primera instancia en su video en Instagram personal.

En ese sentido, dejó en claro su objetivo para adelante en su vida con el fútbol. “Rendirse no está en los planes, haz las cosas con amor, lo más importante con el corazón”.

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