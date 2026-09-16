Francisco Palladino acompaña al plantel caturro en Europa, pero antes de viajar conversó con Redgol sobre los sueños de los jóvenes jugadores.

Santiago Wanderers emprendió viaje hasta España, donde el sábado disputarán la Copa Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.

Uno de los que lidera el equipo es el técnico del primer equipo del cuadro de Valparaíso, Francisco Palladino, quien acompaña la delegación y tuvo un tiempo para conversar con Redgol.

“Muy felices, evidentemente como toda la institución, como todo Santiago Wanderers, como todo Valparaíso y Chile, que nuestros chicos puedan ir a representar a todo el fútbol chileno y sudamericano en general“, explicó.

Francisco Palladino viajó a Madrid con el plantel Sub 20 de Santiago Wanderers. Foto: Andrés Pina/Photosport

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El mensaje a los chicos de Wanderers antes de una final de sus sueños

Francisco Padallino sabe que en Santiago Wanderers están jugando cosas importantes, como el ascenso donde en la Primera B están como favoritos para levantar la copa y volver a Primera División.

Pero también entiende la responsabilidad de un grupo de jugadores que se ganaron el título de la Copa Libertadores Sub 20, por lo que quieren dejar a su club en lo más alto del fútbol mundial.

“Ellos han estado bien, lógicamente enfocados en su realidad de primera división, en la gran mayoría, y ahora enfocados en el gran desafío que tienen por delante, llevan una semana entrenando con el equipo, el entrenador y todo el staff técnico enfocados para el desafío”, detalló.

“A varios de ellos, desde 2023 o 2024, ya han estado trabajado con nosotros, su crecimiento ha estado acorde a las expectativas que tiene el club y al espacio en primera división, así que estamos felices que se le de la oportunidad que la aprovechen y que puedan sumar, con todos los entrenadores que han tenido y que tienen, aportar un granito de arena en su crecimiento”, explicó.

Por lo mismo, ante los micrófonos de Redgol marcó un camino y un mensaje para los jóvenes caturros: “Historia, creo que es hacer historia, es un paso gigante en esa búsqueda de hacer historia”.

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