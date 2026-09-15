Los azules complican sus aspiraciones en la llave de octavos ante Everton, con una nueva baja para Fernando Gago.

Universidad de Chile sigue sumando bajas para la llave de octavos de final de la Copa Chile 2026, donde chocará ante Everton por el paso a la ronda de los ocho mejores del torneo.

Esto, porque por la selección chilena tendrá fuera a Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes estarán por la gira con la Roja en Norteamérica, donde enfrentarán a Canadá, Estados Unidos y México.

Pero ahora sumaron otro jugador convocado por la fecha FIFA de septiembre y octubre, porque Venezuela confirmó el llamado a sus amistosos de Bianneider Tamayo.

Bianneider Tamayo no se ha consolidado como titular en la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Tamayo a los amistosos con Venezuela

Fue en las redes sociales de la selección Vinotinto que entregaron el listado de jugadores que estarán presentes “para afrontar los próximos amistosos internacionales ante Japón, Corea del Sur y Jordania”.

En ese sentido, entre los defensores aparece Bianneider Tamayo de Universidad de Chile, jugador que ha tenido una irregular temporada, pero que nuevamente se gana su oportunidad.

Esto lo margina inmediatamente de la llave de U de Chile ante Everton, que se jugará el 24 y 27 de septiembre, además de un posible paso a los cuartos de final del torneo.

La U acumula tres bajas por la fecha FIFA, donde puede sumar, además, a los lesionados Lucas Barrera y Charles Aránguiz por lesiones, lo que produce un problema para Fernando Gago.

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