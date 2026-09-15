Un largo receso ya está en desarrollo en la Liga de Primera, debido las Fiestas Patrias y la fecha FIFA , sin embargo, Colo Colo tendrá compromisos en la Copa Chile.
Los albos tienen su serie por los octavos de final del certamen nacional ante Audax Italiano, la cual se va a desarrollar entre el 22 y el 25 de septiembre en el estadio Nacional.
El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tendrá que hacer magia de cara al choque con los itálicos, debido a la serie de bajas que tendrá el Cacique a la que se suma su novel goleador.
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Felipe Raipán se suma a las bajas de Colo Colo en Copa Chile
Colo Colo tendrá una serie de ausencias ante Audax Italiano, debido a los citados para la fecha FIFA, por ejemplo, Vozinha jugará con la selección de Cabo Verde ante Malí y Ruanda por las Clasificatorias de la Copa Africana de Naciones.
Además, Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Felipe Méndez y Leandro Hernández serán parte de la Roja adulta en los amistosos frente a Canadá, México y Estados Unidos.
Felipe Raipán fue citado a la Roja juvenil. Foto: Andres Pina/Photosport
En tanto, Gabriel Maureira (se lesionó), Bruno Torres, Matías Orellana, Vicente Martínez y Yastin Cuevas fueron convocados para la selección chilena Sub 20 que participa de los Juegos Sudamericanos.
El último que se suma a la lista de bajas es Felipe Raipán, quien será parte del combinado nacional Sub 17 que viajará a Croacia a una gira internacional y no podrá jugar ante Audax Italiano.
Felipe Raipán viene siendo alternativa para Tano Ortiz en Colo Colo, de hecho, marcó dos goles en la Copa Chile y no podrá jugar ante los itálicos.
En síntesis
- Colo Colo enfrentará a Audax Italiano por la Copa Chile del 22 al 25 de septiembre.
- Fernando Ortiz sufrirá múltiples bajas por citaciones a selecciones nacionales y la lesión de Maureira.
- Felipe Raipán quedó descartado al unirse a la Selección Sub 17 para una gira en Croacia.
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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?
El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.