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Colo Colo

Felipe Raipán es la nueva baja de Colo Colo en la Copa Chile: fue citado a La Roja Sub 17

El delantero juvenil, que viene ingresando en el cuadro albo, viajará con el equipo nacional a una gira por Croacia.

Por Carlos Silva Rojas

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Felipe Raipán es baja en Colo Colo.
© PhotosportFelipe Raipán es baja en Colo Colo.

Un largo receso ya está en desarrollo en la Liga de Primera, debido las Fiestas Patrias y la fecha FIFA , sin embargo, Colo Colo tendrá compromisos en la Copa Chile.

Los albos tienen su serie por los octavos de final del certamen nacional ante Audax Italiano, la cual se va a desarrollar entre el 22 y el 25 de septiembre en el estadio Nacional.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tendrá que hacer magia de cara al choque con los itálicos, debido a la serie de bajas que tendrá el Cacique a la que se suma su novel goleador.

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Felipe Raipán se suma a las bajas de Colo Colo en Copa Chile

Colo Colo tendrá una serie de ausencias ante Audax Italiano, debido a los citados para la fecha FIFA, por ejemplo, Vozinha jugará con la selección de Cabo Verde ante Malí y Ruanda por las Clasificatorias de la Copa Africana de Naciones.

Además, Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Felipe Méndez y Leandro Hernández serán parte de la Roja adulta en los amistosos frente a Canadá, México y Estados Unidos.

Felipe Raipán fue citado a la Roja juvenil. Foto: Andres Pina/Photosport

Felipe Raipán fue citado a la Roja juvenil. Foto: Andres Pina/Photosport

En tanto, Gabriel Maureira (se lesionó), Bruno Torres, Matías Orellana, Vicente Martínez y Yastin Cuevas fueron convocados para la selección chilena Sub 20 que participa de los Juegos Sudamericanos.

El último que se suma a la lista de bajas es Felipe Raipán, quien será parte del combinado nacional Sub 17 que viajará a Croacia a una gira internacional y no podrá jugar ante Audax Italiano.

Felipe Raipán viene siendo alternativa para Tano Ortiz en Colo Colo, de hecho, marcó dos goles en la Copa Chile y no podrá jugar ante los itálicos.

En síntesis

  • Colo Colo enfrentará a Audax Italiano por la Copa Chile del 22 al 25 de septiembre.
  • Fernando Ortiz sufrirá múltiples bajas por citaciones a selecciones nacionales y la lesión de Maureira.
  • Felipe Raipán quedó descartado al unirse a la Selección Sub 17 para una gira en Croacia.
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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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