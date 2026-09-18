“Primer terremoto”: Arturo Vidal hace caso a exigencia de Fernando Ortiz y da el ejemplo en fiestas patrias

El King sorprendió a sus fanáticos con un curioso viral para festejar el 18 y 19 de septiembre.

Arturo Vidal se volvió viral una vez más por un curioso registro para festejar las fiestas patrias. Lo que generó alivio entre los hinchas albos y hasta en el cuerpo técnico de Colo Colo.

El King visitó la fondas y comenzó los festejos del 18 y 19 de septiembre. En su llegada compartió con los hinchas que lo reconocieron y hasta cantó el cumpleaños feliz a una fiel fanática alba. Pero a diferencia de lo que podría imaginar el resto, el Bicampeón de América sorprendió con una particular conducta.

ver también El enorme consejo de Carlos Caszely a Arturo Vidal por su renovación en Colo Colo: “Lo repetí mil veces”

“Este es nuestro primer terremoto”, indicó Vidal acompañado por su pareja Sonia Isaza. El ex Flamengo y Barcelona, levantó el vaso y se mandó el primer sorbo del brebaje que en septiembre se hace tan conocido.

Pero de inmediato vino la frase que se hizo viral: “Y el último”. Igualito que redactor de Redgol de turno en estas fiestas patrias. Lo que desató risas entre los presentes, pero que confirmó el compromiso de Arturo Vidal por su carrera y que se vienen semanas claves para Colo Colo en la Copa Chile y la Liga de Primera.

Arturo Vidal cumple con la exigencia de Fernando Ortiz

Los dichos de Arturo Vidal hacen eco especialmente en Colo Colo. Es que no por nada indicó que solo se tomará un solo terremoto.

¿El motivo? Fernando Ortiz les rayó la cancha a todo el plantel y recalcó que a la vuelta de los festejos, tienen que pasar por la balanza.

ver también Nuevo extranjero a la lista: filtran los tres cortados que dejarán Colo Colo a fin de año

“El que coma demás tiene que saber que día que regresemos tiene que pesar lo mismo a como se fue”, enfatizó el “Tano”. Según expertos un terremoto puede aportar más de 400 calorías, a lo que sumado empanadas, choripan y anticuchos, el número puede sumar hasta varios ceros más.

Por lo que Vidal decidió sacrificarse y dar el ejemplo a sus compañeros como capitán del equipo para no desentonar de cara a los partidos importantes que se vienen como los octavos de final de Copa Chile y la visita a Coquimbo por el campeonato local.

En resumen:

Arturo Vidal disfrutó de las fiestas patrias en Chile. Su registro se volvió viral.

El jugador de Colo Colo asistió a las fondas y prometió probar solo un terremoto.

Vidal sigue al pie de la letra la exigencia de Fernando Ortiz: todos los jugadores deben mantener el peso en fiestas patrias.