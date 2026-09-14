Los medios extranjeros estaban atentos al cometido del arquero caboverdiano en el partido ante Deportes Concepción.

Colo Colo sigue firme como el líder de la Liga de Primera, aunque otra vez dejó escapar puntos, porque apenas empató 1-1 ante Deportes Concepción en el estadio Monumental.

Los albos alcanzaron a tener una ventaja de 16 puntos contra sus más cercanos perseguidores, Universidad de Chile y Universidad Católica, la que ahora se acortó a 12 unidades.

Una de las novedades que presentó Colo Colo ante los lilas fue la presencia de Vozinha, quien debutó el recinto de Macul y recibió su primer tanto en su arribo al fútbol chileno.

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Prensa internacional critica a Vozinha por su nivel en Colo Colo

El cometido del arquero nominado al Balón de Oro 2026 fue analizado por la prensa internacional, siendo en Colombia donde le dieron duro al caboverdiano por su gol que le hizo Norman Rodríguez.

“Vozinha comete increíble error y pierde su invicto en Colo Colo”, señaló El Tiempo sobre el tanto que le anotó el uruguayo al africano.

En tanto, en UOL de Brasil indicaron sobre Vozinha que “en los últimos días, el caboverdiano ha cometido errores, recibió su primer gol jugando para Colo Colo, y todo esto mientras su contrato está a punto de expirar”.

Mientras que en Olé hablaron sobre el primer gol que recibió el africano en Chile: “lo que nunca pensó el arquero nacido en Cabo Verde es que sería por un error propio”.

Vozinha ahora viaja a Cabo Verde para sumarse a la disciplina de su selección, que jugará ante Malí y Ruanda por las Clasificatorias de la Copa Africana de Naciones.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja tras empatar 1-1.

lidera la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja tras empatar 1-1. Vozinha debutó en el estadio Monumental y recibió su primer gol en Chile.

debutó en el estadio Monumental y recibió su primer gol en Chile. La prensa internacional criticó el error de Vozinha ante Deportes Concepción.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera