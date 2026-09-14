Este entrenador de 44 años, quien fue preparador físico junto a Luis María Bonini en la época del Loco como seleccionador de Chile, finalmente llegará a los Cementeros para la misión difícil de salir de la zona roja en la Liga de Primera.

Unión La Calera está muy comprometida con el descenso directo a la Primera B, aunque todavía tiene la recta final de la Liga de Primera 2026 para buscar la salvación. Luego del despido del argentino Martín Cicotello, la directiva había acercado posturas con Mario Salas.

Pero el Comandante echó atrás las negociaciones para desembarcar en Cobreloa y pelear por el título en la división de plata. Eso obligó a la plana mayor calerana a continuar con la búsqueda del director técnico que termine la tortuosa temporada.

Y en ese contexto, la cúpula de los Cementeros acordaron la llegada de un excolaborador de Marcelo Bielsa en la selección chilena. Las referencias son para John Armijo, quien comenzó esta temporada como entrenador de Deportes Santa Cruz.

John Armijo fue DT de Deportes Santa Cruz, Deportes Antofagasta, Deportes Melipilla, A.C. Barnechea y O’ Higgins. (Raul Zamora/Photosport).

Así lo informó el periodista Ricardo Maturana, quien a través de su cuenta de X aseguró la posibilidad de que Armijo desembarque en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. “Si no ocurre nada extraño, será el nuevo DT de Unión La Calera”, manifestó el citado comunicador en la exred social del pajarito.

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“Reuniones y charlas durante el fin de semana acercaron posiciones. Hoy debería dejar sellada su llegada y mañana dirigiría su primera práctica en Mantagua”, añadió Maturana respecto del otrora preparador físico que tuvo el Loco Bielsa en la Roja.

John Armijo en el torneo Esperanzas de Toulon en 2008. (Andrés Piña | Photosport).

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Unión La Calera apuesta por John Armijo como DT para escapar del descenso

Unión La Calera se pondrá al día en la fecha 23 de la Liga de Primera 2026 con el fantasma del descenso que lo acecha muy fuertemente. Aunque pronto tendrá a John Armijo como DT, será el interino Carlos Galdames quien comande al equipo en el duelo ante Deportes Limache este lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas.

Armijo tuvo experiencia como preparador físico en la Roja, donde trabajó muy cerca del fallecido Luis María Bonini. De hecho, estuvo en la delegación del equipo que representó a Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010. “Era muy cercano al jugador y jamás se le iba un detalle”, le contó a La Tercera Carlos Carmona, mediocampista que disputó aquel certamen.

En 2023, John Armijo fue DT de Deportes Antofagasta. (Pedro Tapia/Photosport).

El próximo DT de los Cementeros reconoció al citado medio que “Bielsa me enseña que debía aprender otros roles dentro del juego. Era para que tuviera todas las herramientas para sacarle rendimiento o al menos muestren mi idea de juego en la cancha cuando me tocara asumir un equipo”. Pues bien, llegó la hora de volcar todo ese conocimiento en una misión que se vislumbra como titánica.

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Así va Unión La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Unión La Calera es el exclusivo colista de la tabla en la Liga de Primera 2026 y mira cada vez más de cerca a la Primera B, aunque todavía confía en que el TAS le restituya los seis puntos que el Tribunal de Disciplina de la ANFP le quitó.