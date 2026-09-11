El DT estaba listo para ser oficializado hoy en los cementeros, pero otra oferta cambió los planes. El equipo es exclusivo colista del torneo.

Mario Salas fue el nombre que rondó en Unión La Calera durante las últimas horas. El Comandante tenía todo listo para hacerse cargo de la banca cementera, con la misión de salvar del descenso al colista del torneo.

Pero como nunca hay que cantar victoria hasta que está todo firmado, a último momento todo se derrumbó en la región de Valparaíso. Desde la ciudad cementera avisaron portazo final del ex DT de Colo Colo y U Católica.

“Se cayó. Aunque estaba todo listo para que hoy fuera oficializado, finalmente Mario Salas no llegará a Unión La Calera. El DT maneja una oferta del extranjero”, reportó el periodista Ricardo Maturana.

Así se viene la mano con el nuevo DT de Unión La Calera

Unión La Calera finalmente no tendrá a Mario Salas como su nuevo entrenador, luego de la salida de Martín Cicotello. Ahora la dirigencia cementera se mueve rápido para asegurar al nuevo DT.

Photosport.

“Ahora los dueños del club deben seguir la búsqueda del nuevo técnico, que será chileno”, reportó la misma fuente. Y deben moverse con tiempo en la dirigencia, ya que el equipo es exclusivo colista de la Liga de Primera.

Con 14 puntos, los cementeros están a siete de Cobresal (que también descendería hasta ahora) y a ocho de la salvación, lugar que ocupa U de Concepción. Restan ocho fechas por jugar.

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Este lunes, el equipo tendrá una nueva oportunidad para descontar unidades con su antecesor. Los caleranos recibirán a Deportes Limache, a las 20.30 horas en el Nicolás Chahuán Nazar.