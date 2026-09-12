La Torre de Tandil prendió el debate sobre petición de los argentinos a que se revise el puntaje de la ATP, el cual apunta a que su leyenda del tenis debió ser uno del mundo.

Juan Martín del Potro es voz autorizada para hablar de tenis en el mundo. El ex 3° del Mundo y ganador del US Open 2009 se cargó a los referentes sudamericanos a la hora de hablar de historia.

Es ahí donde se le preguntó por Marcelo Ríos, donde La Torre de Tandil no dudó. Para el argentino, “el ‘Chino’ es un jugador talentosísimo, de esos que se disfrutaba mucho ver jugar”.

“Era zurdo, hacía cosas maravillosas, Siempre recordamos cuando se convierte en el número uno ganando el torneo de Miami, que en aquella época era llamado el quinto Grand Slam. El ‘Chino’ ha sido uno de los grandes del tenis latinoamericano”, dijo en diálogo con Clay.

Del Potro clama por Vilas en el top one

Existe una discusión sobre reconocer al argentino Guillermo Vilas como número uno del mundo. La ATP lo registró como 2°, pero una larga investigación apunta a que la puntuación lo habría llevado a la cima. Juan Martín del Potro habló de la polémica.

Guillermo Vilas /Getty Images for USTA

“Para nosotros los argentinos, y creo que los latinos y sudamericanos, Vilas fue el gran referente. Él es el que marcó este deporte para que todo el resto comenzara a jugar, para que la gente se apasionara por el tenis”, lanzó.

Siguiendo con sus loas hacia Vilas, La Torre de Tandil encendió el debate sobre si debe ser reconocido como número uno del mundo. El argentino dijo que el ex 2° del ATP “jugó en una época donde el deporte era muy reconocido, donde había muchísimas estrellas”.

ver también Alejandro Tabilo prende la serie dieciochera de Copa Davis con España: “Estará muy cerrada”

“Creo que sería muy bonito y muy merecido que se lo pueda reconocer”, cerró, metiéndole presión a la ATP. Hasta ahora, solo Marcelo Ríos y Gustavo Kuerten han sido los únicos sudamericanos número uno del mundo.