El experimentado adiestrador analizó la igualdad en el Monumental y cómo desaprovechó la ventaja por gran parte del encuentro.

Deportes Concepción puso de rodillas al puntero de la Liga de Primera. El elenco dirigido por Fernando Díaz se transformó en el verdugo de Colo Colo y rescató un valioso empate en el Estadio Monumental.

El cuadro lila puso la sorpresa a los 12 minutos de la primera etapa con el certero cabezazo de Norman Rodríguez. Lo que sacó a relucir la peor cara de Vozinha y los errores de la defensa alba.

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Sin embargo, en el complemento no pudo mantener la ventaja en el 77’ sufrió el empate por autogol de Fernando Martínez que no se habló con Nico Araya y metió la pelota en su propio arco.

Lo que analizó fiel a su estilo Nano Díaz. “El gol fue ridículo, tuvimos algunas ocasiones. Un partido de llegadas parejas que se nos va por una desgracia. No estamos contentos. El gol que nos hicimos deja un sabor amargo”, acusó post partido a TNT Sports.

Pero tras ello, Díaz decidió mirar el vaso medio lleno y llamó la atención la particular comparación que hizo sobre Colo Colo.

Fernando Díaz puso sobre las cuerdas a Colo Colo en el Estadio Monumental

“Si tú juegas contra Colo Colo guardando las proporciones es Barcelona, Manchester City. Sabíamos que tendrían la pelota más que nosotros, pero teníamos que mantener el buen orden defensivo. No es fácil empatar en el Monumental, somos un equipo muy fuerte”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Concepción?

El cuadro lila ahora tiene varios días de descanso por la fecha FIFA que se avecina. El calendario indica que por la Liga de Primera vuelve a jugar el próximo 11 de octubre ante Unión La Calera. Luego el fixture detalla que debe visitar a Deportes La Serena el 25 del mismo mes.

Cabe consignar que con el punto de este domingo ante Colo Colo, se ubica octavo con 31 unidades. Por lo que quedó a dos de puestos de Copa Sudamericana.

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Rendimiento que enaltece lo realizado por Fernando Díaz ya que agarró un equipo que luchaba por la permanencia y ahora sueña con desafíos internacionales.