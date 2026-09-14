El entrenador del Cacique se mostró comprensivo con el nivel del portero africano de 40 años, pues nuevamente estima que le llegaron muy poco al arco como para hacer un desglose tan exhaustivo.

A raíz de la lesión de Gabriel Maureira, nuevamente Vozinha tuvo la chance de ser titular en Colo Colo vs Deportes Concepción. Y una vez más, el portero de Cabo Verde tuvo poca acción en la custodia de la portería alba. Aunque a más de alguno le quedó una sensación negativa por su respuesta en el gol.

El uruguayo Norman Rodríguez cabeceó sin marca en el área chica y puso en ventaja al León de Collao. Eso sí, el meta africano de 40 años tuvo una buena salida para achicar una opción inminente de marcar que tuvo en sus pies Ethan Espinoza.

Fue en ese contexto que Fernando Ortiz se excusó de hacer una evaluación exhaustiva de lo hecho por el exarquero del G.D. Chaves de Portugal. “¿Josi cuántas tuvo? ¿Tres de nuevo?”, introdujo el Tano en esta respuesta que dio sobre Vozinha.

El uruguayo Norman Rodríguez abrió la cuenta para los lilas en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

“No es para juzgar ni hacer un análisis profundo. No fue tan exigido. Tendría que ver. Tendrá que volver a competir”, manifestó el exentrenador del Santos Laguna y el América de México luego de firmar un 1-1 frente al León de Collao en el estadio Monumental.

Y prosiguió con el siguiente desafío de Vozinha, quien viajará a sumarse a Cabo Verde para disputar las Eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones. “Se va a jugar con su selección. Habrá que ver cómo llega”, aseguró Fernando Ortiz, quien tendrá disponibles para la Copa Chile vs Audax Italiano a Eduardo Villanueva y a Fernando de Paul.

ver también El primer verdugo de Vozinha en Chile no se agranda: “Queda para las estadísticas”

Ortiz queda chocho por Vozinha y los demás seleccionados de Colo Colo tras el 1-1 vs Concepción

El DT de Colo Colo valoró la citación internacional de Vozinha y también los que acudirán a la selección chilena, como Jonathan Villagra, quien tuvo su vuelta a las canchas en el duelo ante Deportes Concepción. Otros que fueron citados a la Roja fueron Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez.

Y hasta Leandro Hernández, quien estuvo lejos de su mejor nivel ante el León de Collao. “Al tener no sólo en el primer equipo y en divisiones inferiores, que haya muchos jugadores de Colo Colo me hace el hombre más feliz. Quiere decir que se está haciendo un buen trabajo”, aseguró el Tano Ortiz.

Fernando Ortiz en el partido que Colo Colo igualó ante los lilas en Pedrero. (Felipe Zanca/Photosport).

Por lo pronto, el DT argentino debe pulir detalles para afrontar la llave de los octavos de final de la Copa Chile vs Audax Italiano con estas ausencias por convocatorias a sus combinados nacionales. El 22 de septiembre serán locales los Tanos y el 25 del mismo mes, hará lo propio Colo Colo, aunque en el Estadio Nacional.

ver también Mentor de Claudio Bravo exculpa a Vozinha del gol de Concepción a Colo Colo: “Es casi imposible salir ahí”

Revisa el compacto del empate de Colo Colo vs el León de Collao

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma 54 puntos en la Liga de Primera al cabo de 23 partidos disputados en la Liga de Primera. Los albos tienen 12 unidades de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile.