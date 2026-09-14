El delantero argentino de Deportes Concepción se mostró contento tras el empate ante el Cacique en el Monumental.

Un reñido partido se jugó este domingo en el estadio Monumental, donde Colo Colo sufrió para rescatar un empate ante Deportes Concepción y se enreda en la cima de la Liga de Primera.

Los albos hicieron un mal partido ante los lilas, que se pusieron arriba en la cuenta con un cabezazo de Norman Rodríguez, y el Cacique lo igualó mediante un autogol de Fernando Martínez.

El punto le gustó más a la visita, que se aleja de la zona de descenso y piensa en una clasificación a Copa Sudamericana, debido al buen segundo semestre, de la mano del entrenador Fernando Díaz, situación que analizó el delantero Joaquín Larrivey.

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Joaquín Larrivey analiza el empate con Colo Colo

El ex atacante de Universidad de Chile habló tras el empate en Macul y alabó a Colo Colo, señalando que es el mejor equipo de la actualidad, lo que se grafica en la tabla de posiciones.

“Positivo, siempre positivo. Sacamos un punto en un estadio súper difícil, frente a un gran rival, pero siempre está la sensación de que lo podríamos haber ganado, porque faltó poquito, pero súper positivo”, dijo el atacante.

“El equipo compitió de igual a igual ante el mejor conjunto del torneo. Hoy se enfrentaban los mejores de la segunda ronda, y fue un partido muy disputado. Nos vamos con la cabeza en alto, porque dejamos todo y sacamos un buen resultado”, cerró Joaquín Larrivey.

El empate dejó a Deportes Concepción en la octava posición en la tabla con 31, con lo que está en la pelea para clasificar a la Copa Sudamericana 2027.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera