La U fue sancionada por 7 encuentros por Conmebol, pero los azules quieren jugar con público en sus 100 años de historia.

Universidad de Chile afrontará los 100 años de institución con un durísimo castigo de parte de Conmebol, si es que logran la clasificación a un torneo internacional.

Esto, por los graves incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana 2025 en el encuentro ante Independiente, donde se decisión la sanción de 7 partidos sin público, tanto de local como de visita.

Por lo mismo, en Azul Azul ya adelantan una solicitud de un perdonazo, para poder celebrar con sus hinchas en el estadio una eventual participación en Copa Libertadores.

La U apelará a los partidos de local, teniendo en cuenta que los incidentes fueron en Argentina. Foto: Javier Vergara/Photosport

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La U quiere jugar copa internacional con público en sus 100 años

Fue el director de la directiva de Azul Azul, Aldo Marín, quien entregó detalles del castigo que afecta a Universidad de Chile, en conversación con el medio La Hora de King Kong.

El representante de la concesionaria asegura que es algo que ya se encuentran trabajando con miras a 2027, donde la U cumple su centenario, donde quieren apelar.

“Sí, lo estamos haciendo, pensando en los 100 años del club y que estaremos en una copa internacional vamos a solicitar que nos perdonen este castigo, que me parece injusto que nos castiguen como local por lo que pasó en Argentina siendo visitas“, explicó.

Hay que recordar que la U ya cumplió tres de los siete encuentros como local, por lo que todavía le quedan cuatro fechas para enfrentar duelo con el estadio sin público.