La dirigencia de Azul Azul quiere negociar más allá de la renovación automática, con la idea de extender todo hasta 2028.

Universidad de Chile sigue trabajando en las renovaciones de su plantel para la temporada 2027, donde uno de los puestos en que suma urgencia es con Eduardo Vargas.

No hay dudas en que el delantero se ha transformado en una de las grandes figuras del plantel del técnico Fernando Gago, por lo que la misión ahora es poder hacerle un cariñito.

En ese sentido, destacan que la idea de la dirigencia de Azul Azu es aumentar su sueldo, pero alcanzar un nuevo vínculo que lo mantenga, al menos, hasta la temporada 2028.

Eduardo Vargas es el mejor jugador de la U en la temporada 2026. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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La U quiere asegurar a Eduardo Vargas hasta 2028

Fue el periodista Marcelo Díaz quien contó más detalles de la situación de Eduardo Vargas en Universidad de Chile, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports.

En ese sentido ,destacó que “hice unas consultas por Eduardo Vargas, que es una renovación automática pero que tienen que sentarse a conversar para que haya una mejora en el contrato”.

Teniendo en cuenta el liderazgo y transformarse en titular indiscutido, en la U saben que deben subirla puntería, con un acuerdo que le permita tener al goleador por más tiempo.

“Pero por los minutos jugados, los objetivos, los partidos y números, no tendría inconvenientes para extender el vínculo por una temporada más. La idea de La U es sentarse a conversar para que haya una mejora salarial y también quizás una extensión de contrato por más de una temporada, hasta fines de 2028”, finalizó.