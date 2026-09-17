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Copa Davis

¿Garin o Tomás Barrios? Massú sorprende y hay programación tras sorteo del Chile vs España en Copa Davis

El Vampiro se la jugó por la experiencia y ya está todo listo para la serie que inicia el sábado, en el Estadio Nacional. El número uno chileno inicia la acción.

Por Nelson Martinez

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Sorteo se adelantó para este jueves en la capital.
© Photosport.Sorteo se adelantó para este jueves en la capital.

Todo listo para la Copa Davis, donde Chile recibe a España este fin de semana, en el Court Central Anita Lizana, en el Estadio Nacional. El sorteo de los partidos se adelantó un día y este jueves se conoció la suerte de nuestros representantes.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú tendrá finalmente a Cristian Garin como su segundo singlista, en una decisión de última hora en que peleó el lugar con Tomás Barrios. Por su parte, el chillanejo quedó confirmado para el dobles.

Así, todo iniciará este sábado 19 de septiembre, donde a contar de las 13:00 horas se jugarán dos singles. Los otros tres duelos restantes tendrán acción el domingo 20.

Programación de Chile vs España en Copa Davis

Tras el sorteo en Santiago, Alejandro Tabilo (28°) dará el vamos en plena época dieciochera en el Estadio Nacional. El Jano enfrentará al ascendente Daniel Mérida (41°), el número dos de España.

Tabilo y Mérida inician la serie /Photosport

Tabilo y Mérida inician la serie /Photosport

Tras cartón, será el turno de Cristian Garin (135°) de saltar a la arcilla de Ñuñoa. El Tanque fue respaldado por Nicolás Massú y tras sus últimas lesiones buscará dar el batacazo ante el número uno español, Rafael Jodar (14°).

En cuanto al dobles, por ahora son Tomás Barrios y Alejandro Tabilo la dupla inscrita por el Vampiro para el domingo. Los chilenos enfrentarán al combinado hispano de Jaume Munar y Pedro Martínez.

Garin cerrará la jornada de día sábado /Photosport

Garin cerrará la jornada de día sábado /Photosport

“Entre más podemos jugar con ellos, medirnos y competir, quiere decir que estamos arriba. Hoy estamos dentro de los 16 mejores del mundo, eso es un logro, pero nosotros queremos más”, avisó Massú.

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