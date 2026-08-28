El tenista nacional tuvo que retirarse en la última ronda de la qualy para el US Open, con un sentido mensaje para el futuro.

Un durísimo momento es el que vive Cristian Garin en la temporada, luego de despedirse en la última ronda de la qualy para la clasificación al US Open 2026, por lo que se despidió del último Grand Slam de la temporada.

El chileno se tuvo que retirar en un complicado partido, que tuvo hasta interrupciones por la lluvia, pero que no alcanzó a terminar ante el británico Toby Samuel (110°).

El marcador iba por 4-6, 6-4 y 5-0 en favor al rival cuando el chileno tuvo que detener su juego y anunciar su retiro, por dolencias que incluso lo pueden dejar fuera de Copa Davis.

Crisitan Garin mandó un mensaje a sus seguidores. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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“Volví a sentir el dolor de los últimos meses”

Fue el propio Cristian Garin quien en sus redes sociales contó más detalles de su compleja situación, que lo llevó a retirarse de uno de los objetivos que buscaba para cerrar la temporada.

“Ayer, al terminar mi partido, volví a sentir el dolor con el que he estado lidiando durante estos últimos meses”, comenzó explicando en un mensaje en sus redes sociales.

Por lo mismo, asegura que fue algo que le dio vuelta en la cabeza, pero que tuvo que tomar una decisión definitiva, que le permita, al menos, aspirar a la Copa Davis.

“Hoy, después de la primera interrupción por lluvia, el dolor aumentó. Intenté seguir y dar todo lo que tenía, pero fue empeorando a medida que avanzaba el partido. Después de la segunda interrupción, el dolor ya hacía imposible que pudiera continuar“, explicó.

Cristian Garin espera recuperarse para Copa Davis. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Espera llegar a la Copa Davis con Chile

Chile debe enfrentar la Copa Davis ante España, en duelos que se jugarán el 19 y 20 de septiembre, en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional en Santiago.

Por lo mismo, Garin asegura que su decisión también fue pensando en ese objetivo: “Estoy muy triste. Han sido meses difíciles, trabajando muchísimo para volver a competir y sentirme bien dentro de una cancha, por lo que terminar de esta manera duele mucho”.

“Sabíamos que estar acá era parte de mi proceso de recuperación. Hoy regreso a Chile para continuar trabajando, recuperarme y preparar de la mejor manera la Copa Davis. Gracias a todos por el apoyo y el cariño de siempre”, finalizó.

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Mira el mensaje de Cristian Garin: