El árbitro Diego Flores se equivocó en el empate entre albos y lilas en el estadio Monumental por la Liga de Primera.

Colo Colo pierde ventaja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, puesto que sumó un pobre empate ante Deportes Concepción en el estadio Monumental.

Los albos se quedaron sin recursos ofensivos y se enredaron ante el cuadro lila en su casa, debido a que pudieron sumar un punto gracias a un 1-1 que se dio mediante un autogol del paraguayo Martínez.

Durante el partido hubo una fuerte polémica, porque el árbitro Diego Flores cometió un grosero error en contra de Colo Colo, situación que está claramente explicada en el reglamento.

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Diego Flores se equivocó en el empate de Colo Colo vs Concepción

Una jugada que marcó el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción se dio a los 66 minutos, cuando el defensor Norman Rodríguez tocó la pelota con la mano, justo cuando Marcos Bolados se iba a ir en demanda del arco.

Diego Flores cobró la falta, sin embargo, solamente le puso tarjeta amarilla al defensor penquista, mientras que el reglamento dice que el jugador tendría que haber sido expulsado. Los jugadores del Cacique reclamaron con todo y pese a ello no fueron escuchados.

“Cuando un jugador evite un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario cometiendo una infracción por mano voluntaria, deberá ser expulsado, independientemente de dónde se produzca esta (salvo que se trate del guardameta en su propia área)”, dice la ley.

Deportes Concepción terminó sacándole un empate a Colo Colo en un repleto estadio Monumental por la Liga de Primera.

En síntesis

Colo Colo igualó 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental. El paraguayo Martínez anotó el autogol que le dio el punto al Cacique.

que le dio el punto al Cacique. El árbitro Diego Flores no expulsó a Norman Rodríguez tras una polémica mano.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera