Julio Rodríguez conversó con RedGol y analizó la actuación del meta de Cabo Verde en la igualdad 1-1 que los albos firmaron ante el León de Collao en el estadio Monumental. También felicitó al meta Nicolás Araya de los lilas. "Fue la figura", dijo Hulk.

Vozinha tuvo su estreno por Colo Colo en el estadio Monumental y lo hizo en el empate 1-1 frente a Deportes Concepción. El golero de 40 años fue uno de los apuntados por la apertura de la cuenta de los lilas. Aquella conquista fue marcada por el defensor uruguayo Norman Rodríguez.

El charrúa aprovechó un muy filoso tiro de esquina enviado por Jorge Henríquez, además de una pésima marca de Jeyson Rojas. Y una salida débil de Vozinha. Fue así que Rodríguez puso el 1-0 transitorio a favor de los lilas. Eso sí, el mentor que tuvo Claudio Bravo en el puesto lo exculpó.

Según Julio Rodríguez, quien contestó un llamado de RedGol, no es para señalar directamente al capitán de Cabo Verde. “No se lo come Vozinha. Ese error no lo comete él. Es de la defensa de Colo Colo en la parte táctica”, manifestó Hulk, un icónico entrenador de arqueros chileno.

Norman Rodríguez puso la sorpresa en el Monumental con el 1-0 ante Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“El centro fue con mucha velocidad y precisión al primer poste. Los que tienen que cubrir ese lugar son los responsables de que cabeceara Rodríguez. Resulta que ahí para el arquero es casi imposible salir”, añadió el preparador de goleros, quien de todas formas sí le hizo una acotación al caboverdiano.

Tiene que ver con la decisión que tomó. “Lo único que podría decirle es que debía haberse quedado en el arco. No podría decir que lo atajaba, el cabezazo fue fuerte. No es responsabilidad del arquero”, insistió Hulk Rodríguez en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

Vozinha jugó 90 minutos en el Cacique vs el León de Collao. (Pepe Alvujar/Photosport).

Eso sí, le valoró una acción al africano ante Ethan Espinoza, uno de los buenos valores lilas en Pedrero. “El achique que tuvo en el primer tiempo fue muy bueno. Se vio muy rápido y tomó una decisión muy inteligente en el momento preciso. Su mejor atajada en Colo Colo”, manifestó Julio Rodríguez.

ver también Tras 192 minutos: Concepción acaba con el récord de Vozinha en Colo Colo

Rodríguez culpa a la defensa de Colo Colo por el gol a Vozinha y felicita al arquero de Concepción: “Fue la figura”

Además de analizar positivamente una tapada de Vozinha para salvar a Colo Colo vs Deportes Concepción, Julio Rodríguez apuntó que no tuvo exigencias tan grandes. “No tuvo mucha participación. Fue más juego con los pies”, apuntó Hulk en este análisis.

“Sabemos que Colo Colo trata de tener la posesión del balón. Contenciones difíciles de realizar no tuvo. Concepción hizo un buen partido, pero no llegó realmente con muchas oportunidades al arco. Vozinha se sigue adaptando al fútbol chileno. No sé si él arma la defensa en los córners, no creo”, dijo Rodríguez.

Vozinha suma tres partidos jugados por el Cacique. (Pepe Alvujar/Photosport).

E insistió en su defensa al caboverdiano. “Me da la impresión que es una falla táctica por la que no se le puede responsabilizar 100 por ciento. Ese tiro de esquina le hace imposible al arquero quedarse con el balón”, aseveró Rodríguez sobre el venenoso centro de Henríquez.

Por cierto, el preparador de goleros que fue clave en el desarrollo de Claudio Bravo felicitó a Nicolás Araya. “Fue la figura del partido, hizo cosas muy difíciles. Una atajada abajo impresionante en el primer tiempo. Una tapada a lo Cóndor Rojas”, sentenció Hulk por ese cabezazo que el arquero lila le sacó a Álvaro Madrid.

La espectacular reacción de Araya ante un testazo de Madrid. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también Claudio Bravo descarta sentir envidia por Vozinha y saca una foto lapidaria: “Carece de técnica y coordinación”

Revisa el compacto del empate entre Colo Colo vs el León de Collao