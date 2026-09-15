El número 14 del mundo habla de la llave que se jugaré este fin de semana en el Court Central del estadio Nacional.

Las fondas no son el único evento que se desarrollará este fin de semana en el estadio Nacional, reducto que fue elegido por Nicolás Massú para albergar la serie de Copa Davis entre Chile y España.

Los equipos de ambos países ya están entrenando en el Court Central Anita Lizana, y en la previa al duelo habló el hispano Rafael Jódar, el mejor clasificado entre ambos conjuntos.

El español tendrá su estreno en la Copa Davis y sabe que será una serie complicada, porque Chile se hace fuerte cada vez que juega como local en el certamen por equipos más importante del tenis.

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Rafael Jódar respeta a Chile antes de la serie por la Copa Davis

Rafael Jódar habló en conferencia de prensa este martes, y dejó en claro que la confrontación ante los chilenos no será sencilla, pese a la ventaja de los europeos en el ránking.

“Intentaré ayudar lo máximo posible al equipo. Tenemos muchas ganas de hacerlo muy bien aquí en Chile. Sabemos que va a ser una eliminatoria muy dura contra un equipo que es muy difícil, sobre todo en su país. Seguro que tienen muchas ganas. Entonces, intentaremos afrontarlo de la mejor manera posible”, dijo el madrileño.

Rafael Jódar entrenando con el capitán español, David Ferrer. Foto: Matías Salas

Además, Jódar se refirió al partido que tendrá que jugar con el número 1 de Chile, Alejandro Tabilo, con quien se enfrentó tres veces en el año, con dos victorias para él y una para el nacional.

“Las condiciones son totalmente diferentes, al final es otra superficie, otro ambiente, Copa Davis es diferente. Nos conocemos bien, pero yo creo que esos enfrentamientos no tienen que marcar cómo vaya a ser este duelo”, remató.