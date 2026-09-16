Piratas y acereros se pusieron al día con el calendario en Liga de Primera tras la suspensión por el ataque con bengalas a Christian Bravo. La victoria se mantuvo para el visitante.

A puertas cerradas en el Estadio Municipal de La Cisterna, terminó por completarse el encuentro entre Coquimbo Unido y Huachipato, por la jornada 21 en Liga de Primera, que se suspendió tras el ataque de hinchas piratas al arquero acerero Christian Bravo.

En aquella ocasión, el 31 de agosto en el “Francisco Sánchez Rumoroso”, la victoria era para el equipo que dirige Jaime García por la cuenta mínima, gracias a la anotación del uruguayo Sergio Núñez en el minuto 68, momentos antes del incidente.

Tweet placeholder

Así se completó el duelo entre Coquimbo y Huachipato

Con la reanudación del encuentro, donde se disputaron poco más de 20 minutos, fue la escuadra de Hernán Caputto, quien se fue en busca del revertir el marcador para acercarse a los puestos de copas internacionales. De hecho tuvo un par de ocasiones para igualar el marcador.

Más allá del ímpetu que mostró Coquimbo, fue Huachipato quien pudo controlar el marcador a su favor y aprovechó el nerviosismo pirata para manejar la pelota e incluso tener ocasiones, con Lionel Altamirano para aumentar las cifras en este resto que faltaba por jugar.

Así las cosas, una victoria para el equipo de Talcahuano que le permite escapar definitivamente de la parte baja de la clasificación y quedar a sólo un escalón del último campeón del fútbol chileno, quien debe mirar con cautela la Tabla de Posiciones.

ver también Duelo de Coquimbo y Huachipato se suspende tras ataque de hinchas con bombas de ruido

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, Huachipato salta hasta el 12° puesto con 28 puntos, y aumenta a seis su distancia con el penúltimo Universidad de Concepción, a falta de ponerse ambos al día con el calendario. Coquimbo, en tanto, se queda en la 10° plaza con 29 y mira de reojo al descenso.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Los aurinegros verán acción a la vuelta de Fiestas Patrias por los octavos de final en Copa Chile, cuando el martes 22 de septiembre visiten a Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, a partir de las 20:30 horas. Mientras que los de la Usina jugarán ante el Campanil en Collao el viernes 2 de octubre desde las 20:00 horas.