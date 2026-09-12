Árabes y Cruzados protagonizan uno de los atractivos por la fecha 23 de la Liga de Primera.

La Liga de Primera 2026 continúa este sábado con un atractivo encuentro entre Palestino y Universidad Católica, dos equipos que llegan con confianza después de celebrar en la jornada anterior.

Los Árabes vienen de conseguir una importante victoria por 2-1 sobre U. de Concepción, resultado que buscarán ratificar jugando nuevamente ante su gente.

La UC, por su parte, también llega con un triunfo a sus espaldas. Los dirigidos por Daniel Garnero derrotaron por 1-0 a Everton y se mantienen peleando en la zona alta de la tabla de posiciones.

En JugaBet el triunfo de Palestino está pagando 3.00. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 30.000. El empate tiene un factor de 3.70 y la victoria de Católica 2.42.

La UC pierde a Montes ante Palestino.

¿A qué hora juega U. Católica vs. Palestino y dónde ver EN VIVO?

Universidad Católica vs. Palestino juegan este sábado 12 de septiembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 23 de Liga de Primera Chile.

El partido amistoso entre Árabes y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, DGO y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 99 (HD)

ver también Alarma en U. Católica: Clemente Montes queda fuera ante Palestino y esta sería la formación de la UC

Ahora los Cruzados tendrán que afrontar una exigente visita a La Cisterna, donde intentarán sumar otros tres puntos para seguir firmes en la recta final del campeonato.

Eso sí, Universidad Católica tendrá que afrontar el compromiso con algunas bajas. Clemente Montes no estará disponible por problemas físicos, al igual que Daniel González, mientras Eugenio Mena continúa fuera tras ser operado de su rodilla derecha.

En resumen…