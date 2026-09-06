La jornada dominical de la Liga de Primera terminó con un entretenido partido entre Palestino y Universidad de Concepción, donde los primeros se quedaron con la victoria.

Era el regreso de Cristián Muñoz a La Cisterna. La Nona comenzó el 2026 dirigiendo en el Tino-Tino, pero no le fue bien y tuvo que irse. Sin embargo, las vueltas del fútbol lo hicieron mirarse la cara con sus viejos hinchas, aunque no pudo celebrar.

La remontada de Palestino

Universidad de Concepción llegaba agrandada a El Parrón luego del triunfazo en la fecha anterior frente a Universidad de Chile. Querían seguir por esta senda, pero Palestino tenía otros planes y vino desde atrás para quedarse con los 3 puntos.

El cierre del primer tiempo tuvo de todo. A los 38 minutos abrió la cuenta Cecilio Waterman para el festejo de los penquistas. Parecía que así se iban al descanso, pero Bryan Carrasco cayó en el área y el juez Fernando Véjar sanción penal. El Velociraptor se hizo cargo, pero le dio al travesaño.

En la segunda parte y estando abajo en el marcador, Palestino se fue con todo al ataque y convirtieron a Jorge Broun en buena figura. Claro que la resistencia no sería eterna y en el 65′ César Munder puso el 1-1. Si bien Fatura intentó sacar el balón, Véjar vio que este traspasó la línea.

Increíblemente, en el 70′ el Tino-Tino tuvo un segundo penal a su favor. Esta vez fue Gonzalo Tapia quien ejecutó, pero Fatura Broun contuvo el remate. Parecía que el delantero se iba con amargura, pero el mismo Tapia en el 95′ anotó el agónico y final 2-1.

RedGol está ampliando…

Tabla de Posiciones de la Liga de Primera: