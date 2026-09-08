López hizo una parodia de la fallida presentación del ex delantero cantando Miguel Bosé. Sin embargo, el bicampeón de América salió al cruce.

Mauricio Pinilla cambió los zapatos de fútbol por el micrófono. El problema es que como cantante, es un buen delantero, por lo que ha generado muchas burlas. Incluyendo al humorista Juan Pablo López.

Pinigol dejó el fútbol profesional en 2021 y desde entonces ha incursionado en los medios de comunicación. De hecho, las hace de comentarista deportivo en ESPN e incluso animó un matinal en TVN. Sin embargo ahora fue más allá, llegando a cantar.

La burla a Pinilla que generó respuesta

Mauricio Pinilla decidió participar en el programa de Chilevisión “Fiebre de Canto” junto a otros famosos. Si bien es sabido que ninguno de los participantes es un intérprete profesional, la actuación del formado en Universidad de Chile no ha dejado indiferente a nadie.

Al bicampeón de América le tocó cantar “Si tu no vuelves” de Miguel Bosé y ya es meme nacional. No solo por su evidente desafinación, sino que por no saber la letra e inventar versos del reconocido éxito del español. Por esta razón, ha sido muy molestado en redes sociales.

ver también El Mono Sánchez sube al columpio a Pinilla con viral imitación y ex U de Chile renuncia a Fiebre de Canto

Los humoristas suelen vivir de situaciones como la de Mauricio Pinilla, por lo que Juan Pablo López rápidamente incluyó lo sucedido en su rutina. Ahí, el triunfador en el Festival de Viña del Mar hizo una parodia de lo cantado por el ex atacante. “Y cada noche vendrá mi perro a hacerme compañía, que te diga cómo estoy y me comí a tu tía“, cantó el cómico.

Lo que nadie esperaba, es que hasta el video de Instagram de López llegara el mismísimo Pinilla a responderle al humorista. “Al menos reconoces que me comí a tu tía ja, ja, ja”, escribió el retirado futbolista. El cómico no se quedó callado.

Imagen: Instagram

“Ese programa no es nada sin ti”, le replicó de vuelta Juan Pablo López, por lo que al parecer todo quedó en buena onda. Lo cierto, es que Mauricio Pinilla dejó el espacio “Fiebre de Canto” por decisión personal. Los espectadores de Chilevisión lo extrañarán.