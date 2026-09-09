El retorno de dulce y agraz de Julián Álvarez en Champions League: Atlético Madrid cae 2-1 ante Liverpool

El delantero trasandino recibió el respaldo a último minuto De Diego Simeone y firmó su reconciliación con los hinchas colchoneros.

Comenzó la Champions League y en la primera fecha del nuevo formato ya se protagonizaron partidazos de aquellos. Lo que además contó entre los protagonistas a Julián Álvarez tras protagonizar la teleserie del mercado de fichajes.

El delantero formado en River Plate hizo todo lo posible para irse al Barcelona. Incluso en pleno Mundial con la selección de Argentina detalló que quería emigrar al cuadro catalán.

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Sin embargo, el Barza no hizo una oferta considerable ni pagó la cláusula de recesión. Por lo que la “Araña” se quedó en su rincón y para peor se amurró al no ser vendido en esta ventana de contrataciones. Lo que generó el disgusto de hinchas ante el ninguneo del trasandino.

Pero este miércoles tuvo su retorno a lo grande. Diego Simeone que comentó públicamente que no sería considerado como titular, echó pie atrás y lo mandó de titular ante nada menos que el Liverpool. Partido en el que nuevamente volvió a mostrar su talento.

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El regreso de Julián Álvarez a la Champions League

El partido comenzó como avión para Julián Álvarez. Al minuto 17’ dejó solo a Marcos Llorente que con certero zurdazo marcó el primero ante los ingleses y silenció todo Anfield.

Luego Álvarez tuvo más de una ocasión para marcar el segundo pero el portero Allison evitó el segundo tanto de la visita. Pero antes de poder asegurar el marcador, vino la remontada de Liverpool. Primero en el 40’, Ronald Araujo se transformó en habilitador y con lujito de taco dejó solo a Dominik Szoboszai para que pusiera el empate antes del terminó de la primera etapa.

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En el complemento, los ahora dirigidos por Antoni Iraola entraron con las pilas puestas. Lo que se reflejó en el golazo de Alexis Mac Allister que puso el 2-1 en el 50’.

Con el marcador en contra, el Atlético intentó por todos los medios pero no logró superar la férrea defensa de los locales. Incluso Frimpong tuvo la chance de agrandar la diferencia, pero el VAR apareció para amargar la alegría de los locales. Pese a ello, al final Liverpool se llevó los tres puntos en el comienzo de la Champions.

Tras la derrota, Julián Álvarez decidió hacer las paces con los hinchas colchoneros y se acercó a los 700 hinchas que viajaron hasta Anfield a modo de acabar con la mala onda que se generó en las últimas semanas.



“Julián estuvo fantástico. Pidió la pelota todo el tiempo, desde el minuto uno hasta el minuto 90, y eso me pone muy contento”, sentenció el “Cholo” sobre su cuestionado compatriotia. Por lo que ahora buscará su revancha este próximo domingo cuando visiten a la Real Sociedad por LaLiga.