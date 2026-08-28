El entrenador del cuadro colchonero se refirió a las presiones que está aplicando el delantero para poder irse del club ante del cierre del mercado en Europa.

Julián Álvarez es el protagonista de la gran teleserie que se está dando en el mercado de pases europeo. El delantero argentino no está ni ahí con seguir en el Atlético Madrid, algo que ha desatado una verdadera guerra con su club luego que este rechazara una oferta del Barcelona.

Por lo mismo, Álvarez ha optado por restarse de los últimos entrenamientos al mando de Diego Simeone. Es más, ya está descartado para el duelo ante Sevilla de este sábado 29 de agosto en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Justamente el Cholo tuvo que responder sobre esta compleja situación en la conferencia de prensa previa a este cotejo. Ahí, el entrenador argentino puso la cara y aseguró que como club esperan poder contar con Álvarez para lo que viene.

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Diego Simeone habla del complejo presente de Julián Álvarez

El trasandino declaró que “entiendo que sus preguntas van a ir todas o la mayoría en torno a lo que está pasando con Julián. De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros”.

“Entiéndanme, que es el Sevilla y que evidentemente Julián no va a estar mañana. Y nosotros obviamente tenemos que competir con un rival que viene de ganar dos partidos, que tendrá su confianza muy alta en el partido de mañana y que, bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, agregó.

Julián Álvarez se ha restado de los últimos entrenamientos del Atlético Madrid. | Foto: Getty Images.

En ese sentido y sobre la lesión de Alexander Sorloth, que deja sin delanteros al Atlético, afirmó que “su ausencia obviamente nos hace daño porque es importantísimo para nosotros. En esta situación que estamos atravesando con Julián, se repercute mucho más. El equipo está tratando de, desde el esfuerzo colectivo, buscar soluciones para encontrar situaciones que nos generen poder ganar los partidos y tener oportunidades cercanas a la portería. Estamos trabajando con ellos en esa conciencia de entender esto que nos está sucediendo y que lo vamos a mejorar colectivamente”.

“Yo creo haber explicado. Yo entiendo la repregunta y la recontrarrepregunta, pero yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. No tengo mucho más para explicarles. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es para nuestro equipo y no mucho más”, concluyó.

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En síntesis