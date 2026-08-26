La negativa de venderle una de sus figuras a un rival directo en España hizo que en Inglaterra el vigente campeón de la Premier League mueva sus fichas en estos últimos días de mercado.

El delantero Julián Álvarez es uno de los protagonistas en este mercado de fichajes europeo. Pese a que tiene contrato vigente hasta 2030 con el Atlético Madrid, el atacante no está ni ahí con quedarse otro año en el cuadro colchonero y está presionado por ser vendido.

Al conocer esta postura del jugador, el FC Barcelona movió sus fichas para poder comprarlo. Sin embargo, desde el Atlético Madrid le dieron un portazo a esta opción, ya que no están dispuestos a dejarlo partir a un rival directo en España.

A tanto está llegando este complejo panorama que en España informaron que Álvarez no formó parte del último entrenamiento al mando de Diego Simeone, lo que instala todavía más dudas sobre su futuro en el club.

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El último campeón inglés busca el fichaje de Julián Álvarez

De acuerdo a información entregada por el periodista argentino Gastón Edul, el Arsenal de Inglaterra, último campeón de la Premier League, está dispuesto a poner sobre la mesa unos 120 millones de euros por Julián Álvarez.

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Pese a esta buena oportunidad para el atacante, el comunicador asegura que por una decisión personal y familia el ex River Plate no tiene pensado volver a Inglaterra en el corto plazo. Por lo mismo, la opción de jugar en Barcelona es tan tentadora.

Julián Álvarez ha jugado en dos años en el Atlético Madrid un total de 106 compromisos con 49 goles y 18 asistencias. | Foto: Getty Images.

No obstante, considerando el dineral que pide el Atlético Madrid por su venta y las nulas chances de dejarlo partir dentro de España, muchas alternativas no tiene para seguir su carrera. Se vienen días claves para uno de los jugadores de momento en el mercado europeo.

Cabe recordar que Julián Álvarez ya tiene experiencia jugando en la Premier League, ya que entre 2022 y 2024 defendió la camiseta del Manchester City. Pese a la gran cantidad de títulos que ganó, el ser mayoritariamente banca de Erling Haaland hizo que se la jugará por partir a Atlético Madrid.

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En síntesis