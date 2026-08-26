El cuadro colchonero ya avisó que bajo ningún escenario venderán al delantero argentino a uno de sus rivales directos en España. “Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”, afirmó Joan Laporta, presidente de los catalanes.

Julián Álvarez está en el centro de la polémica en España al haber una verdadera guerra desatada entre Atlético Madrid, club dueño de su pase, y Barcelona, elenco que busca su fichaje en estos últimos días de mercado europeo.

El delantero ha dejado en claro que tiene deseos de partir, razón por la cual los blaugranas enviaron una primera propuesta. Sin ir más lejos Joan Laporta, presidente del Barcelona, alzó la voz al respecto.

“Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho”, declaró.

ver también Barcelona campeón: Arturo Vidal celebra tras ganar el título en la cara del Real Madrid

Atlético Madrid rechaza cualquier oferta del Barcelona por Julián Álvarez

Este tira y afloja hizo que el Atlético Madrid se lanzara con un duro comunicado contra Barcelona. De acuerdo a los colchoneros, esto no se trata de dinero, sino que de la propia dignidad de ellos como institución.

“Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. Nos han perjudicado en lo económico y en lo social”, señalaron fuentes autorizadas del Atlético Madrid a Diario Marca.

“Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, concluyeron tajantemente.

Julián Álvarez ha jugado en dos años en el Atlético Madrid un total de 106 partidos con 49 goles y 18 asistencias. | Foto: Getty Images.

Cabe destacar que la oferta que el Barcelona hizo por Julián Álvarez sería de unos 100 millones de euros. Pese a la brutalidad de la cifra, en el Atlético Madrid no están dispuestos a venderlo a un rival directo en España y quieren que se respete el contrato firmado hasta 2030.

ver también Lamine Yamal sin la 10 en España: la razón por la que no usa el mismo dorsal de Barcelona en el Mundial

En síntesis