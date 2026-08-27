El US Open 2026 está a la vuelta de la esquina y como siempre hay un chileno, esta vez es Tomás Barrios quien timbró su presencia en uno de los torneos más importantes del tenis.

El cuarto Grand Slam de la temporada reúne a los mejores jugadores del planeta. Por ranking, el chillanejo tuvo que pasar por los partidos de clasificación, donde le tocó batallar para poder decir presente en la competición que tiene sede en Nueva York.

El triunfo de Tomás Barrios

Tomás Barrios (144°) ya había ganado dos partidos esta semana en Flushing Meadows, pero le restaba uno para poder ingresar al cuadro principal. Tan cerca de entrar en la Gran Manzana, el chileno dio todo para clasificar y así lo logró.

En la última ronda de qualy se midió ante el español Daniel Rincón (208°). Al ibérico lo derrotó en sets corridos por 6-4 y 6-3. De esta manera, sacó cita con la Estatua de la Libertad y con todas las maravillas que entrega una de las ciudades más mágicas del mundo. Por algo Frank Sinatra cantaba: “quiero ser parte de esto, Nueva York, Nueva York”.

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Con su clasificación al US Open, Tomás Barrios logra un hito para su carrera, ya que será la primera vez que disputará el cuadro principal de este Grand Slam estadounidense. Ya lo había dicho presente en el main draw de Wimbledon y Australia, por lo que ahora solo le resta hacer lo propio en Roland Garros.

Claro que Barrios no será el único chileno que camine por el distrito de Queens, ya que Alejandro Tabilo (28°) también está clasificado para este torneo. Jano será cabeza de serie y se medirá en su debut ante el alemán Yannick Hanfmann (54°).

Barrios dirá presente en Nueva York. Imagen: Photosport

¿Qué pasa con Cristian Garin? Gago también estaba en la disputa de la qualy, pero su partido final para ingresar al cuadro principal fue suspendido por mal tiempo cuando iba 6-4, 4-6 y 0-5 en el último set, por lo que es difícil que pueda meterse en la fiesta de la Gran Manzana.