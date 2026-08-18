El ahora 768° del mundo publicó un video dando su versión de los hechos, con miras a la serie frente a España. Ha tenido un 2026 para el olvido.

Nicolás Jarry vive un calvario en esta temporada 2026. Su inestabilidad, lesiones y malos resultados lo llevaron a salir del top 700 del ranking ATP y recientemente se oficializó que no estará defendiendo a Chile en Copa Davis.

Con miras a la serie frente a España, el elenco capitaneado con Nicolás Massú entregó la lista y no figura el Príncipe, quien poco y nada ha jugado este año. Mediante sus redes sociales, el nieto de Jaime Fillol contó su verdad.

“Ya llevo un par de meses en Chile intentando recuperar el codo (su lesión desde el 2025), pero lamentablemente ha sido más lento de lo deseado. Por esto no voy a estar presente en la Copa Davis, pero he estado en contacto con Nico (Massú) y estaré ahí presente, apoyándolo”.

Jarry da luces sobre su futuro

Nicolás Jarry publicó un video en sus historias de Instagra, donde visiblemente afectado, aclaró que las lesiones lo tienen sin jugar por Chile. El ex 16° del mundo se pone plazos para volver a la actividad.

Jarry en su última vez jugando por Chile /Photosport

“Yo sigo aquí, dejándolo todo día a día, haciendo las cosas bien para poder recuperarme y que el tema del codo ya no vuelva a ser un tema cuando vuelva a competir, que es mi plan”, avisó.

Por eso, su idea para retomar la actividad en el ATP apunta a “ojalá en los Challengers de Sudamérica, a final de año. Tengo muchas ganas de volver, estoy intentando recuperarme, como decía”.

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“Tengo muchas ganas de seguir compitiendo y siento que tengo mucho más dentro mío”, cerró el chileno. La serie de Chile ante España en Copa Davis será este 19 y 20 de septiembre, en el Court Central Anita Lizana, del Estadio Nacional.