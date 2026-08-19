El excéntrico tenista australiano cometió la grave falta mientras disputaba el torneo de Mallorca, en España. Ofreció disculpas en sus redes en una extensa carta.

Una bomba en el tenis mundial es la que se conoció esta jornada, pues el australiano Nick Kyrgios (919°) dio positivo a un control antidoping por consumo de cocaína.

Esto ocurrió en el torneo de Mallorca, en España, que se disputó en junio. Lejos de hacer el tonto, le puso el pecho a las balas en una carta que escribió en sus redes al entender la gravedad del asunto, que lo deja provisoriamente suspendido.

Kyrgios hizo sus descargos

Las palabras de Kyrgios tras su doping positivo

“Quería que esto lo escucharas primero de mí. Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por cocaína. Cometí un gravísimo error y asumo toda la responsabilidad por ello”.

“Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y por todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”.

“No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre la situación en la que me encontraba. Los últimos dos años de lesiones me han pasado una enorme factura, tanto física como mentalmente”.

“Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que me estoy acercando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”.

“Siempre he dicho que yo no elegí el tenis; el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado”.

“En algunos momentos me he sentido indefenso y solo. Nada de eso justifica lo que hice. Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como una llamada de atención”.

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“Durante los próximos 28 días me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme y ponerme bien. Les pediría a todos que respeten mi privacidad durante este tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia”.

“Lo siento. Haré el trabajo necesario y volveré siendo mejor”.