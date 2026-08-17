Pese a que en estos meses ha tenido buenas intervenciones, lo cierto es que el portero de 19 años suma varios errores que le han costado goles en contra al Cacique.

Colo Colo sufrió un amargo empate recibiendo a O’Higgins en el Estadio Monumental. El Cacique lo ganaba por 2-1, pero a los 90+4’ apareció la figura de Arnaldo Castillo para anotar el 2-2 definitivo y frenar la buena racha de triunfos que llevaba el equipo de Fernando Ortiz.

Lamentablemente, si hay un jugador al que es posible apuntar por esta igualdad es a Gabriel Maureira. El portero de 19 años tuvo responsabilidad en los dos goles rancagüinos, con reacciones que no estuvieron a la altura de lo que exige el arco de los albos.

Por lo mismo, ya son varios los que están pidiendo que Vozinha tome su lugar bajo los tres palos, sobre todo si consideramos que Maureira ya arrastra una seguidilla de condoros que le han costado goles en contra al Popular.

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Los siete errores que tienen a Maureira en la cuerda floja en Colo Colo

El portero canterano del Cacique se tuvo que hacer cargo del puesto tras la lesión de Fernando de Paul, atajando como el titular del equipo a partir del 26 de abril ante Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera.

Lamentablemente las primeras dudas comenzaron a surgir en la fecha 14, cuando los albos vencieron por 4-2 a La Serena el 30 de mayo. En ese duelo en La Portada, el portero tuvo responsabilidad directa en los dos tantos papayeros.

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Luego llegó la Copa Chile, cuando el 25 de junio calculó mal al momento de salir a cortar un centro raso y dejó pasar el balón para que los celestes anotaran el 2-2 momentáneo. Más tarde el 6 de julio, el meta volvió a cometer un error cuando salió mal ante Recoleta e hizo un torpe penal.

De regreso en la Liga de Primera está la apertura de la cuenta de Everton por la fecha 17 el pasado 1 de agosto. El joven arquero no salió nunca achicar en el tanto de Medina, lo que facilitó el 1-0 transitorio de los ruleteros.

Todas estas equivocaciones, más las dos últimas vistas ante O’Higgins, tienen en veremos su titularidad en el Superclásico ante Universidad de Chile de este domingo. Colo Colo apostó por traer al mejor arquero del pasado Mundial 2026 con Vozinha y son varios los que ya quieren ver atajar al nacido en Cabo Verde.

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En síntesis