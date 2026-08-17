El arquero tuvo complicidad en los dos goles que recibió el cuadro albo ante O'Higgins, en la fecha previa del Superclásico.

Colo Colo no pudo llegar a los 10 triunfos consecutivos en la Liga de Primera, puesto que empató 2-2 con O’Higgins en el estadio Monumental, con un gol en el tiempo agregado.

Los albos estaban ganando por 2-1 en el Monumental, sin embargo, el paraguayo-chileno Arnaldo Castillo marcó en los últimos instantes del duelo con un preciso golpe de cabeza.

El momento de Colo Colo provoca dudas, debido a que no viene jugando bien y le están anotando muchos goles en los últimos encuentros. Esto genera más debate sobre la titularidad en la portería entre Gabriel Maureira o el recién llegado Vozinha.

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Alejandro Hisis cuestiona el momento de Gabriel Maureira en Colo Colo

La situación del arco de Colo Colo fue abordada por el ex defensor albo Alejandro Hisis, quien puso en duda la titularidad de Gabriel Maureira ante Universidad de Chile en el Superclásico del domingo.

El ex zaguero albo indicó que el portero pudo hacer algo más en los dos goles que le anotó O’Higgins, por lo que sus compañeros empiezan a mirarlo con recelo.

Gabriel Maureira estuvo débil en los goles de O’Higgins. Foto: Andres Pina/Photosport

“Gabriel Maureira podría haber tenido mejores reacciones en los goles, sus compañeros como que empiezan a mirar raro”, dijo el Chino a RedGol.

Ahora la decisión final la tiene Fernando Ortiz, quien debe optar por Gabriel Maureira o Vozinha para el partido ante la U en el Nacional.

En síntesis

Colo Colo empató 2-2 con O’Higgins en el estadio Monumental tras gol agónico de Arnaldo Castillo.

con O’Higgins en el estadio Monumental tras gol agónico de Arnaldo Castillo. El exfutbolista Alejandro Hisis criticó las reacciones de Gabriel Maureira en los goles de O’Higgins.

las reacciones de Gabriel Maureira en los goles de O’Higgins. El DT Fernando Ortiz definirá si Maureira o Vozinha será el arquero titular ante la U.

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¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este domingo 23 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera