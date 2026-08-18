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Colo Colo

Felipe Raipán se pierde el Superclásico tras ser citado a La Roja Sub 16

El delantero de Colo Colo fue convocado para amistosos de Chile ante Canadá y será una baja obligada para Fernando Ortiz.

Por Franccesca Arnechino

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Raipán se pierde el Superclásico.
© Photosport.Raipán se pierde el Superclásico.

Colo Colo ya comienza a preparar el Superclásico ante Universidad de Chile, pero Fernando Ortiz recibió una baja inesperada para el duelo de este domingo en el Estadio Nacional.

Se trata de Felipe Raipán, delantero de 16 años que venía ganando protagonismo como alternativa en el banco de suplentes.

El juvenil había aprovechado las ausencias de Javier Correa para sumar confianza y transformarse en una opción habitual para el ataque albo. Sin embargo, esta vez no podrá estar disponible.

Raipán fue convocado por La Roja Sub 16 para disputar dos amistosos frente a Canadá, por lo que deberá dejar Macul durante esta semana.

Felipe Raipán es citado a La Roja Sub 16.

Felipe Raipán es citado a La Roja Sub 16.

Raipán y otros tres albos van a La Roja

La selección juvenil enfrentará a Canadá en dos oportunidades en las instalaciones del CAR José Sulantay. El primer partido está programado para este jueves 20 de agosto, a puertas cerradas y sin horario definido.

El segundo encuentro se disputará el domingo 23 a las 11:00 horas y podrá ser seguido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Selección Chilena.

Además de Raipán, otros tres jugadores de Colo Colo fueron incluidos en la convocatoria: Pablo Lasnibat, Diego Acevedo y Christian Muñoz.

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Así, los cuatro canteranos albos deberán ausentarse de Macul durante una semana especialmente importante para el primer equipo.

Para Ortiz, la baja de Raipán significa perder una alternativa ofensiva justo antes del clásico frente a la U, aunque el delantero tendrá la posibilidad de seguir sumando experiencia con las selecciones juveniles.

El Superclásico 200 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 23 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.

En resumen…

  • Felipe Raipán fue convocado a La Roja Sub 16 y será baja ante la U.
  • Chile Sub 16 jugará dos amistosos ante Canadá.
  • También fueron citados Pablo Lasnibat, Diego Acevedo y Christian Muñoz.
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