“Es la última”: Campeón con Coquimbo Unido analiza el retiro tras eliminación en Copa Libertadores

El cuadro aurinegro no pudo en los penales ante Platense y cayó por 7-6. “Tendré que conversar con mi familia”, recalcó Lucas Pratto.

Coquimbo Unido terminó de manera estoica su participación en Copa Libertadores. El cuadro nacional quedó eliminado del torneo por tanda de penales de 7-6 ante Platense y se despidió de una campaña histórica.

El plantel de Hernán Caputto luchó hasta el último suspiro por el batacazo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Pero el destino dijo otra cosa y finalmente se despidieron del torneo.

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Partido en el que uno de sus referentes como Lucas Pratto sufrió desde el inicio. Al igual que en la ida, el “Oso” comenzó de titular para hacer valer su experiencia en este tipo de instancias. Pero tuvo que retirarse tempranamente por la fricción del encuentro.

En el minuto 26’ el ex River Plate y Universidad Católica cayó al suelo y acusó una molestia muscular. Lo que finalmente lo sacó del partido y en su lugar ingresó Nicolás Johansen. Por lo mismo, no pudo estar en la tanda de penales que definió la llave.

“Fue un partido parejo. Hoy nos tocó perder en penales y ahora debemos enfocarnos en el torneo local. Teníamos la confianza de poder clasificar. Pero así se dio en penales”, lamentó post partido el delantero.

Lucas Pratto lamentó la eliminación de Coquimbo en Copa Libertadores

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Pero el delantero trasandino de 38 años no tan solo sufrió con la derrota. Además lamentó una nueva dolencia muscular que lo dejará fuera de las canchas por varias semanas.

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Por lo que Lucas Pratto deslizó que analizará colgar los botines si no logra recuperarse de la mejor forma. “Estamos dolidos. Es una tristeza muy grande. Pudo ser mi última copa libertadores que juego. Hicimos un esfuerzo gigante”, expresó el ganador de la Supercopa con Coquimbo.

“Hoy volví a salir con una molestia. He tenido un último año complicado. No me quiero emocionar”, acusó Pratto.

El trasandino recalcó que ahora analizará en frío el tema para tomar la mejor decisión por sus cercanos y el cuadro aurinegro que le dio una nueva chance en el fútbol. “Quería volver a sentirme importante. Coquimbo me dio ese lugar. Ahora hablé con mi familia y tendremos una conversación a fin de año”, sentenció.