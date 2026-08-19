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Copa Libertadores

Minuto a minuto: Coquimbo Unido se mide ante Platense por pasaje a cuartos de final de Copa Libertadores

El cuadro de Hernán Caputto busca meterse en cuartos de final del torneo y en el Estadio Sánchez Rumoroso tendrá la chance de hacer historia.

Por Felipe Pavez Farías

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Los piratas van por la hazaña ante el calamar
© photosportLos piratas van por la hazaña ante el calamar

Coquimbo Unido quiere hacer historia y este miércoles podría ser un día que marque para siempre a la institución aurinegra. Esto porque se disputa la revancha de octavos de final de Copa Libertadores, y el elenco de Hernán Caputto tiene la chance de avanzar a una inédita fase de cuartos.

El actual campeón del fútbol chileno sacó un valioso empate 1-1 en su visita a Platense. Con magistral presentación de Diego Sánchez, lograron una igualdad en el marcador que ahora los deja con la primera chance de avanzar.

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El “Mono” sacó a relucir su categoría de referente y pieza clave cuando las papas queman. Incluso tapó desde los doce pasos el penal a Guido Mainero para mantener en la serie al elenco coquimbano.

Resultado que ahora lo mantiene con altas chances de lograr un histórico resultado. Ahora el cuadro nacional recibe al calamar en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y tendrá el público a su favor para mantener al fútbol chileno en la competencia más importante del continente.

La motivación es total. Uno sabe que representa al país. Estamos con todas las ganas“, recalcó Caputto en conversación con Redgol. Por lo que en el pirata están concentrados absolutamente en lograr el zarpazo definitivo en la Libertadores. Sigue todos los detalles del encuentro acá.

Minuto a minuto: Coquimbo busca la hazaña en Copa Libertadores ante Platense

¡Partido de ida y vuelta!

10'.- Coquimbo intenta imponerse de local pero Platense no da por perdida ninguna pelota. El partido se vuelve de área a área y el público aplaude la entrega de ambos equipos. De momento sigue 0-0 y con este resultado hay penales.

¡Comenzó el partido!

1'.- Ya se juega en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Coquimbo Unido busca la clasificación a cuartos de final por Copa Libertadores. El trasandino es el encargado de rodar el balón y la primera infracción cae a los 14' a favor de la visita.

¡Ambiente de final!

Lleno total se espera está jornada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El público de Coquimbo Unido ya repleta las localidades. Mientras que Platense tendrá 2.500 hinchas en el recinto nacional.

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¿Quién transmite el partido de Coquimbo Unido?

El partido de vuelta por octavos de final de Coquimbo Unido y Platense por Copa Libertadores se disputará este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas. El duelo será transmitido por ESPN Premium y vía streaming por Disney+.

¡Formación de Coquimbo Unido!

Coquimbo prepara formación estelar para el partido de está jornada. En el arco Diego Sánchez, defensa con Francisco Salinas, Manuel Fernández, Elvis Hernández y Juan Cornejo. En el mediocampo Sebastián Galanías como capitán, Salvador Cordero, y Guido Vadalá. En el ataque Cristián Zavala, Luis Riveros y Lucas Pratto.

Cabe consignar que el encargado de impartir justicia será el peruano Roberto Pérez.

¡Formación de Platense!

El cuadro dirigido por Martín Palermo llega con su mejor gente al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para lograr la hazaña de Copa Libertadores. El once elegido para está tarde es con: Juan Pablo Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Santiago Quirós, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Nicolás Retamar, Gastón Togni y Luciano Giménez.

¡Partido de definición!

En la ida Coquimbo Unido hizo la pega y logró un valioso empate ante Platense. La serie está 1-1 y ahora se define está jornada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Diego Sánchez fue elegido como la figura del primer partido con siete tapadas claves y el penal que contuvo en el segundo tiempo.

¡Comenzó la transmisión!

Hola amigos de Redgol, iniciamos una nueva transmisión para el duelo clave de Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Platense. Sigue todos los detalles acá.

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