Minuto a minuto: Coquimbo Unido se mide ante Platense por pasaje a cuartos de final de Copa Libertadores

El cuadro de Hernán Caputto busca meterse en cuartos de final del torneo y en el Estadio Sánchez Rumoroso tendrá la chance de hacer historia.

Coquimbo Unido quiere hacer historia y este miércoles podría ser un día que marque para siempre a la institución aurinegra. Esto porque se disputa la revancha de octavos de final de Copa Libertadores, y el elenco de Hernán Caputto tiene la chance de avanzar a una inédita fase de cuartos.

El actual campeón del fútbol chileno sacó un valioso empate 1-1 en su visita a Platense. Con magistral presentación de Diego Sánchez, lograron una igualdad en el marcador que ahora los deja con la primera chance de avanzar.

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El “Mono” sacó a relucir su categoría de referente y pieza clave cuando las papas queman. Incluso tapó desde los doce pasos el penal a Guido Mainero para mantener en la serie al elenco coquimbano.

Resultado que ahora lo mantiene con altas chances de lograr un histórico resultado. Ahora el cuadro nacional recibe al calamar en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y tendrá el público a su favor para mantener al fútbol chileno en la competencia más importante del continente.

“La motivación es total. Uno sabe que representa al país. Estamos con todas las ganas“, recalcó Caputto en conversación con Redgol. Por lo que en el pirata están concentrados absolutamente en lograr el zarpazo definitivo en la Libertadores. Sigue todos los detalles del encuentro acá.

Minuto a minuto: Coquimbo busca la hazaña en Copa Libertadores ante Platense