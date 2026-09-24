El delantero chileno está comenzado a recibir las primeras críticas de los medios canadienses por su discreto inicio en la MLS.

Alexis Sánchez ha tenido un discreto inicio de campaña con la camiseta del Montreal. En nueve partidos el Niño Maravilla no ha podido marcar diferencias en un club que necesita resultados urgentes para comenzar a soñar por un lugar en los playoffs.

El equipo del chileno lleva cinco derrotas al hilo en la MLS y apenas ha ganado en una de sus últimas siete presentaciones. Con 21 puntos es el colista absoluto de la Conferencia Este y está a lejanas doce unidades de meterse en puestos de postemporada.

Por lo mismo ya están comenzando a salir las primeras críticas contra el tocopillano, quien a pesar de tener encima altas expectativas en poder darle un salto de calidad a su club, esa mejora todavía brilla por su ausencia.

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Las críticas que Alexis Sánchez recibe en Canadá

Fue en el podcast quebequense Plein Axe donde el chileno recibió duras críticas. Olivier Brett, quien además es columnista del portal RDA y de BPM Sports Radio, aseguró que “juzgar nunca es bueno, pero evaluar, eso te da una foto auténtica, y es totalmente correcto”.

“Si evalúas a Alexis Sánchez en este momento, él no ha sido influyente, no había conexión entre el puntero izquierdo del CF Montréal (Sánchez) y el lado contrario”, agregó Brett.

Alexis Sánchez todavía no suma ni goles ni asistencias con la camiseta del Montreal. | Foto: Getty Images.

En ese mismo espacio su colega Frédéric Lord afirmó que “hay que poner a Alexis Sánchez, si quiere repartir más juego y hacer jugadas combinadas. No es una influencia por la izquierda del ataque, en este momento. Eso es sintonía fina, también es experiencia, entre la dirección deportiva y lo que tu entrenador puede hacer con esa información”.

Cabe destacar que Alexis Sánchez ya suma nueve partidos en el Montreal, siendo siete por la MLS y dos por el Canadian Championship. En 397 minutos de acción el delantero de 37 años no suma ni goles ni asistencias.

El próximo partido del Montreal de Alexis Sánchez

El equipo del chileno volverá a la acción este Cincinnati este sábado 26 de septiembre a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Saputo. Este duelo será válido por la fecha 27 de la MLS.

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En síntesis