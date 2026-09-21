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MLS

El potente mensaje de Alexis Sánchez en medio de las críticas por su rendimiento en Montréal

El tocopillano no ha tenido el impacto esperado en el equipo canadiense que disputa la MLS.

Por César Vásquez

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Alexis Sánchez todavía no anota en la MLS.
© GettyAlexis Sánchez todavía no anota en la MLS.

Alexis Sánchez llegó entre bombos y platillos a Montréal para disputar la creciente MLS. Sin embargo, las cosas no han comenzado del todo bien y esto le ha valido algunos cuestionamientos.

El tocopillano puso fin a una exitosa etapa en el fútbol europeo y decidió probar suerte en Norteamérica. Llegó con un gran cartel, incluso es el jugador franquicia del equipo canadiense, pero por ahora las cosas no están yendo de buena manera de forma individual y colectiva.

El mensaje de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez saltó rápidamente a la cancha en Montréal, club que no venía haciendo una buena campaña en la MLS. Pese al arribo del campeón con Barcelona, Arsenal e Inter de Milán, entre otros, no han podido levantar su rendimiento

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Sánchez ya suma 9 encuentros en su nuevo equipo, en los cuales todavía no ha podido ni anotar ni asistir. Para peor, el club canadiense se encuentra en el último lugar de la Conferencia Este con 21 puntos, a 5 unidades del penúltimo.

Si bien en la liga de Estados Unidos no hay descenso, esto no deja de ser preocupante. Por esto, Alexis Sánchez ha comenzado a ser objeto de algunas críticas en los medios de comunicación y especialistas que siguen a Montréal.

El formado en Cobreloa no se ha quedado callado ante los cuestionamientos y como suele hacerlo, decidió responder con un mensaje en Instagram. “Si todo el mundo piensa que tiene la razón, entonces quién tiene la razón”, escribió en una historia, acompañado de la canción “Hoy quiero confesarme” de Isabel Pantoja.

Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

El próximo partido de Montréal será ante FC Cincinnati el sábado 26 de septiembre. En ese encuentro, Alexis Sánchez tendrá la oportunidad de acallar las críticas en la cancha. El tocopillano intenta levantar su nivel y el de su equipo en la MLS de Estados Unidos.

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