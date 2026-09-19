La modelo e influencer sacó aplausos al preparar por primera vez empanadas de pino. La publicación se volvió viral.

Alexandra Litvinova llegó a Canadá y este fin de semana se reencontró con Alexis Sanchez. Tras más de dos meses en Europa, y realizando los últimos trámites, finalmente ingresó a Montréal para acompañar al Bicampeón de América.

A través de sus redes sociales, la modelo europea mostró parte del viaje para reencontrarse con el nacido en Tocopilla. Lo que sacó aplausos entre los fanáticos que solo añoraban que llegara a acompañar a Alexis en su nuevo desafío en la MLS.

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Pero su llegada se dio justo en el 18 de septiembre. Por lo que Alexandra decidió festejar sus primeras fiestas patrias por Chile. Lo que generó la sorpresa de todos sus seguidores.

Es que la influencer y también madre de Bea Sánchez, sacó a relucir su talento culinario y preparó empanadas de pino. Lo que tuvo en un principio más de una complicación al picar la cebolla para el relleno.

Pese a ello, se las ingenió y sacó adelante la tarea. A tal punto que hasta se dio el tiempo de preparar la masa y solo ocupar una para cada empanada. Incluso siguió la receta al pie de la letra sumándole huevo duro y aceitunas.

Lo que se transformó en viral en redes sociales. En minutos, su registro superó los 59 mil me gusta solo en Instagram. “La verdadera primera dama de Chile”, “Ya denle la nacionalidad ya, bien chilena la cabra “ y “Nuestra niña maravilla”, fueron parte de los comentarios que se dejaron ver.

Pero hubo uno que llamó la atención de Alexandra y que hasta comentó. “Denle el pasaporte ya”, fue el mensaje de uno de sus seguidores. A lo que replicó: “Sí, porfa” junto a varios emojis de risa. Dejando en claro que su distanciamiento con Alexis solo fue por la documentación de su visa.

¿Cuándo juega Alexis Sanchez?

Alexis Sanchez vuelve a jugar este sábado 19 de septiembre por la MLS. El CF Montréal recibe al Columbus Crew de Gonzalo Tapia en el Estadio Saputo.

El encuentro está programado a las 20:30 horas de Chile y será transmitido por Apple TV. El equipo de Alexis está colista en la conferencia Este. Por lo que necesita sumar de forma urgente para llegar a la zona de playoffs. De momento. Tiene 21 unidades y el último clasificado tiene 32. Por lo que el margen de error es mínimo.

En resumen:

Alexandra Litvinova ya está en Montréal junto a Alexis Sánchez.

En redes sociales Alexandra sacó aplausos por su preparación de empanadas de pino.

Alexis Sánchez vuelve a jugar este sábado por el CF Montréal. Disputa nueva fecha de la MLS ante el Columbus Crew de Gonzalo Tapia.