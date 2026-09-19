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Copa Intercontinental

Minuto a minuto: Santiago Wanderers enfrenta al Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

El elenco nacional visita el Estadio Bernabéu con el objetivo de hacer historia y alcanzar un título inédito para el fútbol chileno.

Por Felipe Pavez Farías

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Santiago Wanderers busca hacer historia este 19 de septiembre
© ConmebolSantiago Wanderers busca hacer historia este 19 de septiembre

Llegó el momento: este sábado 19 de septiembre se define la final de la Copa intercontinental Sub 20. Santiago Wanderers salta a la cancha del Estadio Bernabéu para medirse ante el Real Madrid.

El cuadro nacional llega hasta definición tras ganar la Copa Libertadores de la categoría a principio de año. Los dirigido por Felipe salinas superaron en la final por penales a Flamengo. Tras ellos este grupo de jugadores irrumpió en el primer equipo dirigido por Francisco Palladino.

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A tal punto que la mayoría sumó minutos en la Primera B y ahora también sueñan con el anhelado retorno a la Liga de Primera. Además fueron convocados a la selección de Nicolás Córdova.

Con más experiencia en el cuerpo, tras ganar la final al Flamengo, este grupo de jugadores ahora busca la gloria y un título inédito para el fútbol chileno. “Sabemos que seremos locales. Los jugadores han vivido a concho esta preparación. Es un momento único, pero tenemos una responsabilidad y la tenemos que demostrar dentro de la cancha“, recalcó Felipe Salinas a Redgol.

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En frente estará el equipo más ganador del planeta fútbol. Los números hablan por sí solos: 15 Champions League, 6 supercopas, 30 títulos locales y ahora recientemente ganaron la Youth League ante el Brujas. Lo que permitió sacar pasajes para esta final y que además José Mourinho considere a varios en el plantel estelar. Sigue todos los detalles del partido a través del minuto a minuto de Redgol.

Minuto a minuto: Santiago Wanderers vs Real Madrid por la Copa Intercontinental

¡Todo listo para la final!

Comienza a palpitarse lo que será una final histórica en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto recibe está mañana el duelo entre Santiago Wanderers y Real Madrid por la Copa Intercontinental.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Buenos días queridos amigos de Redgol! Comenzamos una nueva transmisión este 19 de septiembre. Se juega la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid. Sigue todos los detalles acá.

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