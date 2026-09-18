“Las 15 Champions”: El detalle que marcó la curiosa bienvenida del Real Madrid a Santiago Wanderers

El elenco madrileño recibió con todas sus copas al elenco chileno y rayó la cancha a horas de la final de la Copa Intercontinental.

No está soñando, es verdad: Santiago Wanderers disputará la Copa Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid este 19 de septiembre. El equipo nacional visita el Estadio Santiago Bernabéu para lograr un inédito título para el fútbol chileno.

Este viernes 18 de septiembre, el elenco dirigido por Felipe Salinas visitó el recinto madrileño para conocer de cerca el campo de juego, lo que se denomina como el “Walk Around”.

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Palabras que en buen chileno es el reconocimiento de cancha. Pero dicha visita fue más que especial para el puñado de jugadores nacionales que soñaban con un momento así.

“Con solo entrar acá se erizan los pelos. Pero estamos tranquilos que mañana vendrán goles históricos”, confesó Amaro Silva en conversación con TNT Sports.

La curiosa bienvenida del Real Madrid: Así reaccionaron en Santiago Wanderers

El lateral derecho también contó cómo fue la llegada al recinto y parte de la bienvenida el Real Madrid. Lo que estuvo marcada por un particular detalla que destacó Amaro Silva.

Real Madrid rayó la cancha y sacó a relucir todas sus Champions League ante el plantel de Santiago Wanderers (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

“Enfrentamos al club más grande de la historia. Apenas entramos nos mostraron las 15 Champions que ganaron. Nos dejaron helados con eso”, explicó el joven jugador.

“Pero con los entrenamientos ya nos fuimos soltando. Hay mucha emoción. Solo queremos romperla y queremos hacer historia mañana”, agregó confiado en poder lograr la hazaña.

Incluso Silva confesó que no piensan en los penales y que quieren ganar en el tiempo reglamentario el título. “Va a ser un partido apretado. Hemos practicado penales. Pero queremos cerrarlo en los 90. Siempre lo hemos pensado así y ojalá se nos dé”, sentenció.