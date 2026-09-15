El jugador de 19 años, quien ya tiene harta experiencia en el plantel profesional del Decano, lanzó palabras que reflejan claramente la mentalidad del equipo adiestrado por Felipe Salinas para este desafío ante los Merengues en la Copa Intercontinental. Ni el estadio Santiago Bernabéu lo asusta.

Cristóbal Ponce dejó clarísima la mentalidad del equipo Sub 20 de Santiago Wanderers en los minutos previos al viaje a España para desafiar al Real Madrid. El elenco adiestrado por Felipe Salinas se coronó campeón de la Copa Libertadores de la categoría.

Gracias a ese triunfo a Flamengo en la final, el cuadro Caturro ganó su boleto a la Copa Intercontinental ante los Merengues, que serán locales en el mítico estadio Santiago Bernabéu. En ese contexto, el jugador de 19 años lanzó un mensaje con el que mostró el apetito que lleva el plantel rumbo a la capital española.

“Todavía falta mucho para hacer historia. Somos un grupo muy ambicioso y muy humilde, siempre nos hemos caracterizado por el trabajo. Estamos muy contentos”, aseguró Ponce, quien ya ha sumado 44 partidos en el plantel profesional wanderino.

Cristóbal Ponce en acción ante Deportes Iquique en la Primera B. Quiere todos los premios de esta campaña. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Y prosiguió. “Esperamos hacer historia. Y eso es ganar la Libertadores, la Intercontinental y ascender. Eso es hacer historia”, sentenció Ponce. Una declaración de principios que habla por sí sola. Seguramente ahí está parte de la explicación del trofeo continental que Wanderers llevó a Valparaíso.

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Ponce alienta a Wanderers para el duelo vs Real Madrid: “No nos achicamos ante nadie”

Cristóbal Ponce evidenció que la mentalidad ganadora de Santiago Wanderers no le teme en lo absoluto al Real Madrid. El cuadro español se coronó monarca de la UEFA Youth League, como se le conoce a la Champions League para menores de 20 años.

Y aunque eso parece ser suficiente para convertir a los Merengues en un rival temible, ese concepto no existe en el Decano. “Es algo muy bonito, todos sabemos lo que es ese estadio y el club al que vamos a enfrentar”, apuntó Ponce en un diálogo con la prensa.

“Pero nosotros lo demostramos: no nos achicamos ante nadie. Y vamos por todo. Es una linda oportunidad, nuestro objetivo principal es ganar”, sentenció Ponce. Las pruebas son elocuentes: además de vencer al Mengao en la final de la Libertadores, Santiago Wanderers derrotó a Palmeiras de Brasil, Nacional de Uruguay y Belgrano de Argentina, además de empatar con Liga de Quito.

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¿Cuándo juegan el Real Madrid vs Santiago Wanderers por la Copa Intercontinental?

Real Madrid se medirá a Santiago Wanderers en la Copa Intercontinental Sub 20 este sábado 19 de septiembre a contar de las 07:30 horas, según el horario de Chile.