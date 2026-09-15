El entrenador argentino Martín Anselmi mostró orgullo por lo presentado por el cuadro ilicitano en la postrera caída ante los Merengues y detalló la misión que le encomendó al seleccionado chileno, quien entró casi en la hora de juego.

Cuando el cronómetro del partido marcaba 58 minutos, el DT argentino Martín Anselmi decidió mandar a Lucas Cepeda y cambiar las cosas en el Elche, que en aquel momento caía por 2-0 ante el Real Madrid en casa. La modificación salió de gran forma.

De hecho, el seleccionado chileno tuvo una acción muy lúcida en el descuento del elenco ilicitano: un desborde de Cepeda por el sector izquierdo del ataque blanquiverde rompió la defensa de los Merengues. Por si eso fuera poco, encontró al argentino Abiel Osorio con un preciso centro.

Aunque justo es reconocer el gran cabezazo que hizo el atacante surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield para vencer la resistencia del portero belga Thibaut Courtois. En la rueda de prensa pospartido, Anselmi explicó el porqué de sus sustituciones.

Abiel Osorio celebró así el descuento parcial de los ilicitanos. (Francisco Macia/Getty Images).

“Creo que ni una cosa ni la otra. El partido pedía tener a los dos delanteros en un momento. Teníamos a Lucas (Cepeda) con su pierna hábil para centrar”, manifestó el trasandino sobre el jugador que llegó a España desde Colo Colo. Aunque no fue lo único en lo que puntualizó.

Lucas Cepeda recibió tarjeta amarilla por esta falta contra Jude Bellingham. (Francisco Macia/Getty Images).

Anselmi agregó que “lo mismo Teté (Morente) y Josan, sabemos la calidad de sus centros. Gonzalo (Villar) termina jugando como mediocentro porque Marc (Aguado), con la amarilla, era un riesgo tenerlo en el campo de juego”. Precisamente por aquel volante de contención ingresó Cepeda.

“Y con el ingreso de Thomas (Lemar) tuvimos mucho volumen de juego. Todo tiene su matiz. Me parece que lo hicimos bien”, aseguró el exentrenador de Unión La Calera y de Independiente del Valle de Ecuador, donde se tituló bicampeón de la Copa Sudamericana.

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Además de explicar el rol con que envió a la cancha a Lucas Cepeda, Martín Anselmi le dedicó un mensaje a todos los fanáticos del Elche a pesar de la dolorosa caída vs el Real Madrid. “Tuve ganas de acercarme a los hinchas. Siempre están”, expuso el argentino.

“Estamos cerca de darles una alegría. Soy honesto, si fuese hincha del Elche, estaría orgulloso del equipo. Así como la vez pasada me salió decirles perdón, hoy me iría a casa orgulloso por cómo me representaron los jugadores. Seguiremos haciéndolo de esta forma”, manifestó Anselmi.

El afectuoso saludo de Martín Anselmi con el portugués José Mourinho. (Francisco Macia/Getty Images).

Se refería a la dura paliza que recibió ante el Barcelona, bicampeón liguero en España. Por cierto, Anselmi también abordó esto de verse colistas en la tabla. “No es el lugar donde queremos estar”, aseveró el exdirector técnico de Cruz Azul de México y el Porto de Portugal.

“Pero me tengo que basar en el rendimiento. Y creo que va de menor a mayor. Seguramente los puntos comenzarán a llegar”, sentenció Martín Anselmi, quien debe afinar detalles para obtener su primer triunfo en la élite española. El siguiente desafío del Elche será ante el Espanyol el 18 de septiembre a contar de las 16 horas y en condición de visita.

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