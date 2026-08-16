El zurdo seleccionado chileno recibió varios elogios de su entrenador, un argentino que duró apenas tres meses en Unión La Calera y después tuvo una trayectoria de títulos continentales en América y hasta un gran salto a Europa.

El nuevo DT del Elche en España dejó clarísimo que Lucas Cepeda será muy importante para el equipo. Se trata de un argentino que dirigió en Unión La Calera, Independiente del Valle de Ecuador, Cruz Azul de México, Porto de Portugal y Botafogo de Brasil.

Una variopinta trayectoria que hoy lo tiene en pleno afinamiento de los últimos detalles para estrenarse en La Liga de España con el cuadro ilicitano. Las referencias son para Martín Anselmi, quien le respondió así a una consulta de nuestro compañero Keno Trotamundos.

“No percibo la incomodidad de Lucas. Creo que ha fluido muy bien en la pretemporada. Asistió o fue ese penúltimo pase para asistir. Incorporó muchísimos conceptos de lo que le pedimos”, aseguró el argentino Anselmi sobre el rol que le encomienda al zurdo seleccionado chileno.

Lucas Cepeda en acción ante el Mallorca en la temporada pasada. (Clive Brunskill/Getty Images).

Anselmi, también periodista de profesión, tuvo más contexto que dar sobre el jugador que saltó a Europa desde Colo Colo. “Es de los que más repite esfuerzos según lo que vemos y lo que nos dicen los datos. Y eso me pone muy contento. Al final depende de él y creo que lo hace y muy bien”, manifestó el estratego.

“Explotar o no es como un resultado. No me gusta centrarme en resultados. ¿Qué es explotar? Si hace 10 goles explotó y si no los hace, no explotó”, expuso el DT trasandino de 41 años, quien tendrá su estreno frente al Deportivo La Coruña este lunes 17 de agosto. Y Cepeda apunta a ser titular.

Lucas Cepeda enfrenta la marca de Fran García, exlateral del Real Madrid que reforzó al Betis de Manuel Pellegrini en el mercado estival. (Angel Martinez/Getty Images).

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DT del Elche le pone un desafío a Lucas Cepeda para la temporada 26-27 de La Liga

El flamante DT del Elche le dejó una exigente tarea a Lucas Cepeda para la campaña que ya comenzó, pero que todavía no tiene el estreno del cuadro blanquiverde. “Buscamos que no sea el mismo el 1 de julio que a final de temporada”, manifestó Martín Anselmi.

Martín Anselmi dirigió a Botafogo de Brasil antes de pasar al Elche español. (Wagner Meier/Getty Images).

“Queremos que sea mejor. Vemos hasta ahora que es un futbolista que ilusiona”, sentenció Anselmi, quien duró apenas tres meses en su paso por los Cementeros. Allí estuvo desde enero hasta abril de 2022 y dirigió 15 partidos. Luego de eso, tuvo una trayectoria que incluyó tres títulos internacionales en Independiente del Valle, incluidas dos Copas Sudamericanas.

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Y tiene a Cepeda como uno de sus futbolistas claves. Lo mismo para el portero Matías Dituro, quien también apunta a comenzar como titular el certamen liguero español que ya tuvo una victoria del Sevilla de Gabriel Suazo en la fecha inicial.

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