El defensor argentino se despide de U. de Chile para continuar en Argentina. Independiente confirmó su incorporación y reveló detalles.

Se terminó la historia de Franco Calderón en Universidad de Chile. El defensor argentino deja oficialmente el cuadro azul para regresar a su país y transformarse en nuevo jugador de Independiente de Avellaneda.

La noticia fue confirmada este domingo por el propio Independiente, que a través de sus redes sociales anunció al zaguero como su cuarto refuerzo y, además, entregó las cifras de la operación acordada con la U.

Franco Calderón se despide de la U: Independiente lo oficializó como cuarto refuerzo

Independiente oficializa a Franco Calderón y revela cifras

A través de sus canales oficiales, el Rojo confirmó que el defensor llega en calidad de préstamo y permanecerá inicialmente en Avellaneda hasta fines de 2027.

“¡Franco Calderón es el cuarto refuerzo de Independiente!”, comenzó señalando el club argentino en su publicación.

El acuerdo contempla un préstamo hasta diciembre de 2027, por el cual Independiente pagará un cargo de 120 mil dólares.

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Además, el cuadro de Avellaneda tendrá una opción de compra de 1,2 millones de dólares por el 80% del pase del defensor.

Existe un detalle importante dentro de la negociación: en caso de que Independiente decida ejecutar la opción de compra, los 120 mil dólares correspondientes al cargo del préstamo serán descontados del monto establecido.

“¡Bienvenido al Rey de Copas!”, cerró Independiente en el anuncio oficial de su nueva incorporación. Así, Calderón deja atrás su paso por Universidad de Chile para iniciar una nueva etapa en Argentina.

En resumen…