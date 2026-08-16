El King dio las claves para que los próximos jugadores de la Roja se acerquen a los éxitos que ellos como generación dorada lograron.

Arturo Vidal hace rato que es historia pasada en la selección chilena. Desde que Nicolás Córdova se hizo cargo de manera interina del equipo, él y todos sus compañeros de la llamada generación dorada dejaron de ser tomados en cuenta en el equipo de todos.

Por lo mismo, al King no le queda otra que comenzar a apoyar a quienes lleguen a jugar con la camiseta de la Roja, sobre todo sin consideramos que pensando en el proceso rumbo al Mundial 2030 se hace imperativo volver a clasificar.

En ese sentido, Vidal dio las claves de lo que necesitan los próximos futbolistas que sean la base de la selección. Para el volante de Colo Colo, la mayor fortaleza debe estar en la mente, ya que solo así podrán competir al más alto nivel.

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Arturo Vidal apunta lo que necesitan los próximo jugadores de la Roja

En charla con Andrés González, ex compañero suyo en su primera etapa en el Cacique, el King afirmó que “lo que logramos es muy grande. Muy grande. Pero yo soy positivo y por eso quiero seguir en el fútbol después que me retire como jugador. Quiero seguir ayudando a los futbolistas chilenos para que volvamos a hacer lo que hicimos, porque si nosotros lo pudimos lograr, ¿por qué las generaciones que vienen no lo van a lograr?”.

“Se requiere de trabajo, de esfuerzo. Como mis compañeros que ganamos cosas importantes, a darle un buen consejo a las generaciones que vienen, y seguramente si ellos lo toman les puede ir muy bien o mejor que a nosotros”, añadió.

Arturo Vidal apuesta por el recambio en la selección chilena. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el bicampeón de América aseguró que “no se tienen que rendir. Tienen que aguantar, trabajar, madurar y no rendirse. Deben luchar siempre hasta el final, que en algún momento se va a dar y ellos tienen que estar preparados”.

“La mentalidad es lo principal. De verdad. Tu mente te hace lograr todo. Te hace levantarte temprano, te hace entrenar más que los demás, te hace mirar, aprender, crecer, luchar, pelear contra todo lo que se te ponga por delante. Es lo más fuerte. Si tú puedes ser extraordinario, pero si tu mente es débil, no vas a lograr nunca nada”, concluyó.

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En síntesis