Pronósticos Colo Colo vs O’Higgins: el Cacique busca su décimo triunfo consecutivo

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Colo Colo vs O'Higgins, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Colo Colo + Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 Colo Colo suma nueve triunfos seguidos y marcó en la primera mitad en siete de ellos. Además, O’Higgins perdió cinco de sus últimos siete y recibió goles tempranos en seis. bet365 1.83 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si En ocho de los últimos nueve partidos de Colo Colo marcaron ambos equipos, mientras que O’Higgins también registró este mercado en sus dos presentaciones más recientes por la Liga de Primera. bet365 1.72 Pronóstico Anotará en cualquier momento: Maximiliano Romero Maximiliano Romero viene de marcar en las dos últimas victorias de Colo Colo, suma ocho goles en 17 partidos y registra otras cinco conquistas en Copa Chile, confirmando su gran momento. bet365 2.20 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 16 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá a O’Higgins por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2026, con el objetivo de seguir alargando su gran invicto y mantener su ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones.

El Cacique lleva nueve triunfos consecutivos en el certamen y tiene 45 puntos, 12 más que Universidad de Chile, su perseguidor más cercano. El Celeste, en cambio, no atraviesa una buena racha de resultados en la competencia y suma apenas 23 unidades: se ubica duodécimo, a solo cinco puntos de la zona de descenso.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Colo Colo vs O’Higgins, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

La racha del líder ante un Celeste necesitado

Colo Colo lleva nueve triunfos consecutivos en la Liga de Primera y es el gran candidato para quedarse con el título. En siete de esos nueve encuentros, anotó al menos un gol en la primera mitad.

O’Higgins perdió cinco de sus últimos siete compromisos en el torneo. En seis de esos siete recientes juegos, encajó un tanto o más en el primer tiempo.

Resultado final: Colo Colo + Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

Los dos marcan, una tendencia compartida en la previa

En ocho de los últimos nueve encuentros de los Albos, se registraron anotaciones de los dos bandos.

En las dos recientes actuaciones de los Celestes en la liga, también se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

Romero llega en racha para el choque contra su ex equipo

Maximiliano Romero ha sido determinante en las últimas dos victorias del Cacique: marcó un doblete en el 4-3 ante Everton y viene de convertir en el 2-1 sobre Unión La Calera.

Lleva ocho tantos en 17 partidos en el certamen y, además, es el segundo máximo goleador de la Copa Chile, con cinco conquistas. Cabe recordar que tuvo un paso por el Capo de Provincia, donde anotó seis goles en 13 encuentros.

Anotará en cualquier momento: Maximiliano Romero – 2.20 en bet365

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Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Colo Colo 1.45 bet365 Empate 4.10 bet365 O’Higgins 6.25 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Colo Colo vs O’Higgins: últimos partidos