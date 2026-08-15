Pronósticos Cobresal vs Deportes Concepción: la racha lila de seis triunfos desafía al Minero

Pronósticos: Cobresal vs Deportes Concepción
El domingo 16 de agosto, a las 15:00 horas, en el Estadio El Cobre, Cobresal se medirá con Deportes Concepción por la fecha 19 del Campeonato Nacional.
Los Mineros están penúltimos con 17 puntos, en zona de descenso y a dos unidades de Universidad de Concepción, pero confían en hacer un buen papel como locales para pelear por la permanencia. El León de Collao, en tanto, marcha décimo con 23 unidades y atraviesa un extraordinario presente, ya que lleva seis triunfos consecutivos entre todas las competencias. En el torneo, suma cuatro victorias al hilo, que lo alejaron de la zona roja y lo dejaron cerca de la pelea por las copas internacionales.
Antes del pitazo inicial, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Cobresal vs Deportes Concepción, para que contemples antes de hacer tus apuestas.
“No marcan ambos”, la tendencia reciente de Cobresal y Deportes Concepción
En cinco de los últimos siete partidos de Cobresal en el Campeonato Nacional, no anotaron ambos equipos.
En seis de los anteriores ocho encuentros de Deportes Concepción en el certamen, tampoco marcaron los dos bandos.
Ambos equipos anotarán: No – 2.20 en bet365
Una curiosa coincidencia une a Mineros y Lilas en los complementos
Mineros y Lilas están entre los tres equipos de la Liga de Primera con más empates en los segundos tiempos, con 10 y ocho, respectivamente. El Legionario registra cinco igualdades en el complemento en sus ocho partidos como local, mientras que el León de Collao empató cinco veces en el segundo tiempo en sus ocho presentaciones como visitante.
Resultado de la segunda mitad: Empate – 2.50 en bet365
Cobresal destaca por la cantidad de córners en El Cobre
Los Legionarios son superiores en un aspecto del juego: son los únicos que, como locales, han superado la línea de los cuatro córners a favor en todas sus presentaciones. Es decir, en sus ocho encuentros en casa, ejecutaron al menos cinco tiros desde la esquina. Tienen un promedio de 6,38 en esa condición.
Tiros de esquina de Cobresal: Más de 4.5 – 2.00 en bet365
Cuotas: Cobresal vs Deportes Concepción
Historial de Cobresal vs Deportes Concepción: últimos partidos
- Deportes Concepción 1-1 Cobresal (Campeonato Nacional 2026)
- Cobresal 4-1 Deportes Concepción (Apertura 2008)
- Cobresal 5-0 Deportes Concepción (Clausura 2007)
- Deportes Concepción 1-1 Cobresal (Apertura 2007)
- Deportes Concepción 1-0 Cobresal (Clausura 2005)