Pronósticos Cobresal vs Deportes Concepción: la racha lila de seis triunfos desafía al Minero

RedGol te acerca las apuestas y los mejores pronósticos de Cobresal vs Deportes Concepción, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Cobresal vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: No Cobresal no vio marcar a ambos equipos en cinco de sus últimos siete partidos, mientras que Deportes Concepción repitió esta tendencia en seis de sus ocho encuentros más recientes. bet365 2.20 Pronóstico Resultado de la segunda mitad: Empate Mineros y Lilas destacan por sus empates tras el descanso, con 10 y ocho respectivamente. Además, ambos igualaron cinco veces en sus ocho partidos como local y visitante. bet365 2.50 Pronóstico Tiros de esquina de Cobresal: Más de 4.5 Cobresal supera los cuatro córners en todas sus localías del torneo: ejecutó al menos cinco en cada una de sus ocho presentaciones y promedia 6,38 saques de esquina. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

El domingo 16 de agosto, a las 15:00 horas, en el Estadio El Cobre, Cobresal se medirá con Deportes Concepción por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Los Mineros están penúltimos con 17 puntos, en zona de descenso y a dos unidades de Universidad de Concepción, pero confían en hacer un buen papel como locales para pelear por la permanencia. El León de Collao, en tanto, marcha décimo con 23 unidades y atraviesa un extraordinario presente, ya que lleva seis triunfos consecutivos entre todas las competencias. En el torneo, suma cuatro victorias al hilo, que lo alejaron de la zona roja y lo dejaron cerca de la pelea por las copas internacionales.

Antes del pitazo inicial, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Cobresal vs Deportes Concepción, para que contemples antes de hacer tus apuestas.

“No marcan ambos”, la tendencia reciente de Cobresal y Deportes Concepción

En cinco de los últimos siete partidos de Cobresal en el Campeonato Nacional, no anotaron ambos equipos.

En seis de los anteriores ocho encuentros de Deportes Concepción en el certamen, tampoco marcaron los dos bandos.

Ambos equipos anotarán: No – 2.20 en bet365

Una curiosa coincidencia une a Mineros y Lilas en los complementos

Mineros y Lilas están entre los tres equipos de la Liga de Primera con más empates en los segundos tiempos, con 10 y ocho, respectivamente. El Legionario registra cinco igualdades en el complemento en sus ocho partidos como local, mientras que el León de Collao empató cinco veces en el segundo tiempo en sus ocho presentaciones como visitante.

Resultado de la segunda mitad: Empate – 2.50 en bet365

Cobresal destaca por la cantidad de córners en El Cobre

Los Legionarios son superiores en un aspecto del juego: son los únicos que, como locales, han superado la línea de los cuatro córners a favor en todas sus presentaciones. Es decir, en sus ocho encuentros en casa, ejecutaron al menos cinco tiros desde la esquina. Tienen un promedio de 6,38 en esa condición.

Tiros de esquina de Cobresal: Más de 4.5 – 2.00 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Cobresal vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Cobresal 2.50 bet365 Empate 3.30 bet365 Deportes Concepción 2.55 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Cobresal vs Deportes Concepción: últimos partidos